Agência Brasil Quinta parcela do auxílio emergencial acaba nesta terça-feira, 31 de agosto

A Caixa Econômica Federal termina nesta semana os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial , benefício pago pelo governo federal por causa da pandemia de Covid-19 desde abril de 2020.



Neste domingo (29), recebem a quinta parcela do auxílio os nascidos em novembro. Na terça (31), o pagamento oficialmente acaba com os aniversariantes de dezembro recebendo o pagamento.

Vale lembrar que os pagamentos são separados em duas datas: de depósitos e de saques. Nesta terça, acabam os depósitos da atual parcela; os saques já começam na quarta, 1º de setembro.

Confira os calendários da quinta parcela do auxílio

Depósitos:

20/08 - Nascidos em janeiro;

21/08 - Fevereiro e março;

22/08 - Abril;

24/08 - Maio;

25/08 - Junho;

26/08 - Julho;

27/08 - Agosto;

28/08 - Setembro e outubro;

29/08 - Novembro; e

31/08 - Dezembro.

Saques:



01/09 - Nascidos em janeiro;

02/09 - Fevereiro;

03/09 - Março;

06/09 - Abril;

09/09 - Maio;

10/09 - Junho;

13/09 - Julho;

14/09 - Agosto;

15/09 - Setembro;

16/09 - Outubro;

17/09 - Novembro; e

20/09 - Dezembro.

Após o fim da quinta parcela, com o último saque em 20 de setembro, começam os depósitos do novo pagamento, a sexta parcela, em 21 de setembro.

Confira os calendários da sexta parcela do auxílio

Depósitos:

21/09 - Nascidos em janeiro;

22/09 - Fevereiro;

23/09 - Março;

24/09 - Abril;

25/09 - Maio;

26/09 - Junho;

28/09 - Julho;

29/09 - Agosto;

30/09 - Setembro;

01/10 - Outubro;

02/10 - Novembro; e

04/10 - Dezembro.

Saques:



04/10 - Nascidos em janeiro;

05/10 - Fevereiro e março;

06/10 - Abril;

08/10 - Maio;

11/10 - Junho;

13/10 - Julho;

14/10 - Agosto;

15/10 - Setembro;

18/10 - Outubro; e

19/10 - Novembro e dezembro.

O governo confirmou em 12 de agosto que o auxílio emergencial 2021 terá 7 parcelas. Em novembro deverá começar a ser pago o Auxílio Brasil , substituto do Bolsa Família. O novo programa social do governo ainda não tem todos os detalhes definidos, mas será a continuação do atual auxílio emergencial e ao mesmo tempo uma remodelação do programa social criado pelo governo Lula.

Antes do início do 'Novo Bolsa Família', ainda restará a última parcela do auxílio emergencial, a sétima. Confira o calendário completo a seguir.

Depósitos:



20/10 - Nascidos em janeiro;

21/10 - Fevereiro;

22/10 - Março;

23/10 - Abril e maio;

26/10 - Junho;

27/10 - Julho;

28/10 - Agosto;

29/10 - Setembro;

30/10 - Outubro e novembro; e

01/11 - Dezembro.

Saques:



01/11 - Nascidos em janeiro;

03/11 - Fevereiro;

04/11 - Março;

05/11 - Abril;

09/11 - Maio;

10/11 - Junho;

11/11 - Julho;

12/11 - Agosto;

16/11 - Setembro;

17/11 - Outubro;

18/11 - Novembro; e

19/11 - Dezembro.

Nesta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, polemizou ao dizer que o auxílio emergencial fez famílias pobres "se sentirem ricas" . "Você sai de R$ 60 para R$ 600. Uma família sai de R$ 180 para R$ 1.800. Isso não é mais uma transferência de renda, isso é uma transferência de riqueza", afirmou durante evento de instalação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Segundo dados do Programa Mundial de Alimentos da ONU, no entanto, o Brasil chegou a 84,9 milhões de pessoas, cerca de 41% da população, convivendo com a fome ou a insegurança alimentar .

O IBGE mostra ainda que, no trimestre encerrado em maio, faltava emprego a 32,9 milhões de brasileiros; a taxa de desemprego chegou a 14,6% , com 14,8 milhões em busca de uma vaga no período.