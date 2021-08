Divulgação/Tia Egle Parceria foi firmada nesta quinta-feira (26)

O Instituto Êxito de Empreendedorismo anunciou nesta quinta-feira (26) a assinatura de convênio com o Projeto Tia Egle para promover a capacitação de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, moradores de Santos (SP). A parceria irá disponibilizar mais de 600 conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo, entre cursos, palestras e mentorias.

Aos estudantes que não possuem acesso à internet, o Projeto Tia Egle disponibilizará o seu espaço para facilitar o acompanhamento das aulas, gerando a inclusão coletiva de todo o público da região.

"A parceria do Projeto Tia Egle com o Instituto auxilia no crescimento do empreendedorismo como um todo e acontece em um momento muito importante, em que vamos inserir o empreendedorismo na vida desses mais de 300 jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social", afirma Janguiê Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

De acordo com a idealizadora do Projeto Tia Egle, Egle Rodrigues, o convênio inaugura um novo passo para formação dos jovens e adultos em situação de risco na cidade.

"Nesse momento em que a maioria das pessoas está despreparada e descapacitada, o Instituto Êxito de Empreendedorismo chega na nossa vida como uma brisa fresca de esperança e para fomentar a importância de oportunidade. A parceria chega dessa forma bem legal e ampla e eu preciso muito que isso se perpetue, pois acredito que o que traz as pessoas para dentro dos seus sonhos é a capacidade que elas têm de se formarem", pontua.

Os mais de 600 conteúdos gratuitos na plataforma virtual do Instituto Êxito de Empreendedorismo estão disponíveis no site da Instituição. Os usuários também terão acesso às mentorias online, realizadas pelo aplicativo Toolzz Mentor, por grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto.

Veja a grade de professores e mentores