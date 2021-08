Redação 1Bilhão Educação Financeira O depósito do dinheiro será feito pela Caixa Econômica Federal em contas poupanças sociais digitais

Os trabalhadores nascidos em julho, assim como os titulares do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 7, recebem nesta quinta-feira (dia 26) a quinta parcela do auxílio emergencial 2021. O depósito do dinheiro será feito pela Caixa Econômica Federal em contas poupanças sociais digitais.

No caso de quem participa do programa social de distribuição de renda, o saque já está liberado. Pode ser feito em agências do banco ou em casas lotéricas. Vale lembrar que esses beneficiários do Bolsa Família têm direito ao pagamento de maior valor: o auxílio emergencial ou o benefício social anterior.

Para os nascidos em julho sem direito ao Bolsa Família, a retirada será permitida somente em 13 de setembro. Até lá, a quantia poderá ser movimentação pelo app Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos (como contas de água, luz, gás e telefone) e de compras feitas em farmácias, supermercados e lojas (via cartão virtual gerado na hora ou QR Code).

Os valores do auxílio emergencial 2021 correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família).

CALENDÁRIO DA QUINTA PARCELA - BOLSA FAMÍLIA

NIS de final 1 - 18 de agosto

NIS de final 2 - 19 de agosto

NIS de final 3 - 20 de agosto

NIS de final 4 - 23 de agosto

NIS de final 5 - 24 de agosto

NIS de final 6 - 25 de agosto

NIS de final 7 - 26 de agosto

NIS de final 8 - 27 de agosto

NIS de final 9 - 30 de agosto

NIS de final 0 - 31 de agosto

CALENDÁRIO DA QUINTA PARCELA - DEMAIS TRABALHADORES

Datas de depósito

Nascidos em janeiro - 20 de agosto

Nascidos em fevereiro - 21 de agosto

Nascidos em março - 21 de agosto

Nascidos em abril - 22 de agosto

Nascidos em maio - 24 de agosto

Nascidos em junho - 25 de agosto

Nascidos em julho - 26 de agosto

Nascidos em agosto - 27 de agosto

Nascidos em setembro - 28 de agosto

Nascidos em outubro - 28 de agosto

Nascidos em novembro - 29 de agosto

Nascidos em dezembro - 31 de agosto

Datas de saque

Nascidos em janeiro - 1º de setembro

Nascidos em fevereiro - 2 de setembro

Nascidos em março - 3 de setembro

Nascidos em abril - 6 de setembro

Nascidos em maio - 9 de setembro

Nascidos em junho - 10 de setembro

Nascidos em julho - 13 de setembro

Nascidos em agosto - 14 de setembro

Nascidos em setembro - 15 de setembro

Nascidos em outubro - 16 de setembro

Nascidos em novembro - 17 de setembro

Nascidos em dezembro - 20 de setembro