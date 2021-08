Redação 1Bilhão Educação Financeira INSS

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou nesta terça-feira (23) R$ 1,178 bilhão referente ao pagamento de atrasados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Os aposentados que venceram ações na Justiça e tiveram os atrasados de até 60 salários mínimos liberados pelo juiz da causa em julho vão receber os valores em breve, informa a Folha de São Paulo.



O valor é referente às RPVs (Requisições de Pequeno Valor), de até R$ 66 mil. O CFJ calcula que serão pagos 62.971 processos, com 78.633 beneficiários.

As causas envolvem tanto o pagamento de revisões de benefícios ou aposentadorias, quanto concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada), sem que haja possibilidade de recurso.

As RPVs costumam ser pagas em até 2 meses após a sentença do juiz. Para consultar se você vai receber, é necessário entrar em contato com o Tribunal Regional Federal local e consultar as requisições de pagamentos.