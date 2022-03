Luccas Florencio Essas três ações caminham para altas de até 25% em breve

UNIP6

Fonte plataforma ProfitPro

UNIP6 está em uma tendência forte de alta desde o mês 03/20. O ativo agora está acumulando força em um padrão de continuidade que chamamos de triângulo ascendente.

O indicador OBV, que mede o fluxo positivo ou negativo do ativo mostra um pivot de alta, na média de 50 períodos do próprio indicador. Essa configuração pode mostrar uma antecipação de entrada de volume no ativo, mesmo ele ainda dentro de um processo de acumulação.

Esse padrão normalmente fortalece a acumulação do preço, que vem acontecendo desde janeiro de 2022.

A confirmação do ativo, com essa entrada de volume pode gerar uma nova perna de alta, seguindo os valores projetados pelo Fibonacci.

O ativo acima de R$ 103,70 pode buscar R$ 111,45 (61,8%), e depois $ 126,10 (100%). Respeitando uma relação de risco retorno de 3 pra 1. Ou seja, o ativo não pode perder o valor de $ 93,85, pois assim ele quebra a linha de tendência de alta dessa acumulação e pode iniciar um movimento de reversão.

CRFB3

Fonte plataforma ProfitPro

Carrefour está configurando uma correção na média de 8 períodos e vem segurando nos últimos pregões. Ainda não conseguiu perder as mínimas desse movimento lateral.

Percebemos que houve entrada de volume nos últimos dias e depois o volume vem reduzindo força junto com o processo de acumulação nessa área de suporte, a média de 8 períodos.

O rompimento do preço $ 19,85 pode gerar força de continuidade para que o preço busque $ 21,40 e depois $ 23,10, praticamente 100% e 200% do indicador Fibonacci.

Para manter uma relação de 3 pra 1, o ideal é que o ativo não perca a região do preço de $ 18,70, assim pode continuar o movimento de alta que vem respeitando desde janeiro de 2022.

SANB11

Fonte plataforma ProfitPro

SANB11 iniciou um processo de reversão ao quebrar uma linha de tendência de baixa desde jun/21. Alguns pontos são importantes para que inicie uma possível oportunidade de compra.

O ativo precisa realizar um pullback na região de $ 32,00, faixa de preço da antiga linha de tendência de baixa, que poderá segurar a passagem do preço e funcionar como suporte. Comprar agora pode ser um pouco arriscado, pois o preço já está esticado, se comparar o início desse movimento de alta que foi gerado no fundo de $ 29,90.

Ainda para buscar um ponto de entrada interessante, essa faixa de preço em $ 32,00, vai melhorar a relação risco retorno, para que havendo comprador nessa região, ele possa suportar e empurrar o preço para gerar novo topo e buscar novamente a faixa de preço acima de $ 40,00. O momento é esperar mas com atenção, pois o ativo entrou no radar dos compradores.

