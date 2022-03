Felipe Moreno Empresa vai gastar R$ 50 bilhões comprando ações dela mesma

A Amazon (AMZO34) anunciou um plano de recompra de ações de US$ 10 bilhões, cerca de R$ 50 bilhões – considerando a cotação de US$ 1 para R$ 5. É um plano de recompra ambicioso, embora a empresa tenha um valor de mercado muito maior que isso de US$ 1,4 trilhão – R$ 7 trilhões. R$ 50 bilhões, portanto, não compra nem 1% da empresa.

Programas de recompra de ações são uma sinalização por parte das empresas de que as ações estão baratas, você pode entender mais sobre eles neste nosso guia de dividendos e proventos. Além disso, a Amazon também anunciou um desdobramento das ações na proporção de 1 para 20 – cada dono de uma ação passará a deter 20. Hoje, a Amazon é cotada a US$ 2.900 – mantido este valor, cada acionista passa a ser dono de 20 ações de 145.

