Felipe Moreno Eduardo Paes vai investir dinheiro do Rio de Janeiro em Criptomoedas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prometeu investir 1% do Tesouro Carioca em Criptomoedas, nesta quinta-feira (13), ao participar da Rio Innovation Week. Além disso, ele prometeu abrir a possibilidade para os cariocas pagarem o IPTU em Bitcoin, ainda com desconto de 10% se o pagamento for feito nessa modalidade.

Outra medida que Eduardo Paes deverá tomar é criar um grupo para desenvolver a cidade do Rio de Janeiro como um “hub de criptomoedas”, com o secretário Chicão Bulhões afirmando que quer levar empresas desse universo para “além da Zona Sul”.

Para os que não são entusiastas em cripto parece populismo, mas não é. O mercado financeiro migrou fortemente para São Paulo nas últimas décadas, e esse movimento é interessante para que o Rio de Janeiro assuma o protagonismo em criptoativos, tidos como o futuro do mercado financeiro. Com planejamento na área, o Rio de janeiro pode estar anos a frente de qualquer outra iniciativa no Brasil.

