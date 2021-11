Divulgação Gramado Summit

Durante a semana de Black Friday, a Gramado Summit, tradicional conferência de inovação e tecnologia realizada em Gramado (RS), fará uma campanha solidária. Na compra de dois ingressos para o evento, o segundo sairá com 50% de desconto. Contudo, a pessoa precisa fazer uma doação a partir de R$ 50 na Vakinha para o Instituto Santíssima Trindade



"Nós, enquanto promotores de um evento que busca discutir o futuro, entendemos que precisamos lutar por direitos básicos e incentivar ações e projetos que estejam transformando o futuro por aí", afirma a organização do evento.

"Portanto, desenvolvemos uma nova Campanha Solidária. Desta vez, voltada para o Instituto Santíssima Trindade, entidade que acolhe crianças, adolescentes, adultos e idosos na região de Gramado", completa.

Trajetória do evento

A Gramado Summit surgiu em 2017, com o objetivo de conectar pessoas e buscar soluções tecnológicas para companhias e projetos. A primeira edição contou com mais de 800 visitantes.

Em suma, nos palcos do evento, grandes nomes já se apresentaram. Entre eles, Jordan Belfort, escritor de Lobo de Wall Street, Serginho Groisman, apresentador do Altas Horas, assim como Karen Novaes, representante do Google.

