Fernanda Capelli 10 dicas para começar a investir no mercado de ações com sabedoria

Investir em ações pode ser uma questão difícil para os iniciantes. Isso porque os investimentos em renda variável normalmente estão associados ao medo da volatilidade e de perder o dinheiro. Dessa forma, o mito de que ações se baseiam em apostas assombra muitos investidores.

No entanto, com a alta da inflação e a recente crise causada pela pandemia, permanecer na renda fixa acabou se tornando inviável para aqueles que desejam ganhos consideráveis. Com isso, eles acabaram sendo pressionados a procurar outros caminhos mais rentáveis.

Portanto, para quem deseja ingressar no mercado de ações, o especialista Rafael Amaral, Head Renda Variável e Sócio Fundador Quattro Investimentos, separou 10 dicas para explicar um pouco mais sobre as características desse tipo de investimento.

1 – Volatilidade

Uma Bolsa de Valores, seja no Brasil ou em qualquer lugar do planeta, sempre vai ter como principal característica a volatilidade. Isso porque se trata de renda variável. Portanto, é necessário se acostumar com o fato de que nem sempre se ganha.

Leia Também

Na prática, se esse tipo de investimento fosse uma conta matemática, ele não seria simples como 2+2= 4, mas sim algo como -3 + 6 – 2 + 3 = 4%.

2 – Preço X Valor

Comprar ações na Bolsa não é igual a comprar algo no shopping ou escolher uma roupa com um bom custo benefício. Dessa forma, é importante saber que preços baratos não são necessariamente preços mais baixos.

Portanto, o investidor deve escolher os ativos de acordo com o histórico e o perfil da empresa, fazendo uma análise se o valor da ação condiz com suas pesquisas.

3 – Segurança

Procurar sempre proteger a carteira de ações é de suma importância. Isso porque no mercado de derivativos (opções) é comum operações de alto risco, chamadas operações “descobertas”. Dessa forma, operar esses ativos junto com a mesma posição de ações (coberto) trará proteção a sua carteira.

Confira a reportagem completa aqui