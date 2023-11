Cristovão Wanderley Tecnologia, inovação e sustentabilidade: como as empresas estão investindo em um futuro melhor para todos?

Inovação é muito mais do que tecnologia, eu sempre acreditei nisso. Diante de novas soluções e tendências de mercado, é interessante ver como as empresas estão focadas no seu crescimento, mas sem abrir mão de um futuro melhor para todos. Seja pela demanda do mercado ou pelos novos hábitos das pessoas, não há como se destacar hoje em mercados competitivos, sem olhar para as práticas que envolvem o meio ambiente, a sociedade e a governança corporativa (ESG).

O que moveu essa mudança de pensamento? Acredito que um dos principais influenciadores foi a instabilidade na qual vivemos nos últimos anos. Dificuldades econômicas, disputas políticas e crises sanitárias contextualizam um cenário totalmente imprevisível sobre o futuro. Então, temos que cuidar de nós mesmos e do planeta, se quisermos prosperar e ter onde crescer.

Diante desses desafios, estamos aprendendo a cuidar mais uns dos outros e a nos preparar para novos desafios que podem surgir. Segundo o estudo “ The State of Organizations 2023 ”, publicado pela McKinsey, existem dez grandes transformações pelas quais as companhias ao redor do mundo estão lidando nos últimos anos. E entre os tópicos apresentados no relatório, o que mais me chamou atenção foi justamente a conexão, mesmo que involuntária, entre profissionais e empresas em busca da evolução.

De um lado, as grandes corporações estão se estruturando para lidar com possíveis adversidades, sem sofrer grandes danos, e estão buscando formas de implementar a Inteligência Artificial no dia a dia para tornar o trabalho mais estratégico, valorizando as habilidades humanas. Ao mesmo tempo, elas proporcionam benefícios além da parte financeira para captar e reter talentos, por meio de capacitação ou caminhos para dar mais qualidade de vida na relação com o trabalho.

Por outro lado, os profissionais de diferentes níveis dentro da empresa também querem melhorar. No entanto, um estudo da McKinsey mostrou que apenas 25% dos líderes estão engajados, apaixonados e inspiram sua equipe a atingir o máximo de sua performance. Esses são aqueles que já entenderam que não basta grande conhecimento técnico e viram uma oportunidade, aprimorando suas soft skills, além de entenderem o que são e como implementar práticas sustentáveis para se tornarem líderes melhores e introduzir essa visão nas empresas em que trabalham.

Já os analistas e outros profissionais que atuam no dia a dia do negócio também querem seu espaço para crescer, mas sem grandes sacrifícios. Da mesma forma, eles buscam empresas que tenham um verdadeiro propósito e não valorizem as práticas ESG apenas no discurso. O compromisso de crescimento, sustentabilidade e inclusão deve estar presente na cultura da companhia. Ou seja, não basta evoluir pensando apenas em lucro. Isso já não se sustenta.

Não são apenas as marcas que se preocupam com o futuro

Os clientes também querem ver essa atuação das marcas, caso contrário não há a menor intenção de se relacionarem com elas. Um estudo do Google mostrou que 44% dos consumidores acreditam que as grandes corporações também têm responsabilidade pelo que acontece no meio ambiente. Sendo assim, transparência, consciência e influência são meios de ocupar esse espaço no mercado e inspirar outras companhias a fazerem o mesmo. No entanto, essa estratégia exige investimento.

A boa notícia é que as empresas ao redor do globo estão entendendo a importância de dedicar recursos pensando em um futuro melhor. E não só porque é algo filantrópico, mas porque traz resultados desde já para o negócio. Dados compartilhados pela pesquisa “ ESG Radar 2023 ” mostram que os investimentos nas práticas relacionadas à sigla devem chegar a US$ 53 trilhões (R$ 273 trilhões) até 2025 no mundo todo.

Claro, ainda há muito a se fazer, mas estamos evoluindo, mesmo que seja como disse Lulu Santos: “assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade”. Felizmente, parece que a vontade e a intenção de fazer diferente e construir um futuro melhor para todos vêm crescendo, acompanhando a adoção e a evolução da tecnologia.

O que podemos esperar dos próximos anos? Difícil dizer, mas podemos começar fazendo a nossa parte. Enquanto isso, acompanhamos as tendências e as mudanças para construirmos juntos um mundo melhor para todos.

