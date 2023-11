Fernanda Santos Sebrae lança segunda edição do Programa Startup Nordeste durante GO!RN 2023

O Sebrae no Rio Grande do Norte lançou a segunda edição do programa Startup Nordeste durante a programação do GO!RN, maior evento de inovação do RN que aconteceu nos dias 3 e 4 em Natal.

O programa oferece capacitação, aceleração e fomento financeiro para startups com objetivo de transformar ideias inovadoras em negócios escaláveis. Participaram do evento de lançamento o coordenador do GO!RN e gestor do Projeto de Startups do Sebrae-RN, Carlos von Sohsten, a Analista da Unidade de Negócios Inovação e Tecnologia do Sebrae-RN, Jéssica Sena, o Gestor Nacional de Projetos para Startups do Sebrae, Eraldo dos Santos e a gerente-adjunta da Unidade de Inovação do Sebrae Nacional, Anne Tonet.

De acordo com o coordenador do GO!RN, Carlos von Sohsten, a segunda edição do Startup Nordeste é uma nova oportunidade de fomentar negócios inovadores no formato de startups no Rio Grande do Norte. “Nosso objetivo é incentivar empreendedores a desenvolver negócios inovadores que resolvam problemas reais. Para isso, oferecemos uma série de suportes, desde capacitação até fomento financeiro, para que os empreendedores possam se concentrar no crescimento de seus negócios”, explicou.

O coordenador do programa GO!RN ressaltou a acessibilidade do edital, enfatizando que a posse de um CNPJ não é um pré-requisito para participação; o essencial é a apresentação de uma ideia inovadora. “Na primeira edição vimos várias startups saindo do nascer das ideias para estágios avançados, com muitas, inclusive, alcançando projeção nacional e algumas já marcando presença no cenário internacional, o que mostra a eficácia da iniciativa de impulsionar o ecossistema de inovação na região.”

Participando do evento de lançamento do edital, o Gestor Nacional de Projetos para Startups do Sebrae, Eraldo dos Santos, destacou os esforços do Sebrae em fomentar e impulsionar o surgimento e crescimento de startups no Nordeste e a importância da iniciativa para a região. “A ideia é que possamos impulsionar o surgimento de startups cada vez mais robustas e em maior número na região Nordeste, porque temos a convicção de que é através da inovação e do empreendedorismo que podemos realmente transformar a vida das pessoas”.

A V-Safe, uma startup nascida nas salas de pesquisa da UFRN, é um exemplo das empresas que estão emergindo no Nordeste graças ao impulso de programas como o Startup Nordeste. A empresa promove os testes de novas substâncias em ovos de peixes, substituindo os métodos tradicionais que envolvem o uso de mamíferos. “O edital foi um divisor de águas para a V-Safe, fornecendo não apenas recursos financeiros, mas também acesso a mentorias e consultorias essenciais. Isso possibilitou a evolução de uma ideia acadêmica para uma startup com potencial de impactar significativamente a sociedade.”, destacou o fundador da empresa, Augusto Monteiro.

