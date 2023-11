O Segundo Ato da IA: Redefinindo o Software O software como conhecemos está rapidamente se tornando coisa do passado. O segundo ato da inteligência artificial está em andamento, e é mais do que uma simples evolução — é uma revolução - para a construção de produtos digitais. De acordo com Sequoia Capital, a próxima geração de produtos de IA está sendo moldada por quatro novas diretrizes que estão redefinindo como interagimos com a tecnologia e como a tecnologia interage conosco.

