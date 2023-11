Fernanda Santos Conecta Energia RN premia startups com projetos inovadores no setor de energia

A AES Brasil, empresa de geração de energia 100% renovável, e o Sebrae no Rio Grande do Norte anunciaram durante o Go!RN as startups vencedoras do programa de aceleração ‘Conecta Energia RN’.

Executado em parceria com a Avati Aceleradora, o programa visa estimular a inovação no setor de Energias Renováveis no Rio Grande do Norte e selecionou 10 startups finalistas. Participaram empresas potiguares que apresentaram soluções nos temas de Inovação Socioambiental, Descarbonização e Energia Eólica.

O programa recebeu 180 inscrições, das quais 50 foram selecionadas para receber capacitação e mentoria com especialistas, e apenas 10 foram escolhidas para um contato direto com o time técnico da AES Brasil.

Ao final do programa, 3 startups foram premiadas, recebendo prêmios de R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Os critérios para a escolha incluíram potencial de mercado, inovação, razoabilidade de custos e relevância.

Além disso, a AES Brasil tem a possibilidade de investir até R$ 2 milhões no desenvolvimento de soluções que se destaquem entre as 10 primeiras durante a fase de bootcamp e que se enquadrem nos critérios do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sujeito à avaliação após a conclusão do programa.

A primeira colocada no Conecta Energia RN foi a Microciclo Biotecnologia , uma startup de inovação socioambiental que propõe a utilização de um portfólio de bactérias para o tratamento de efluentes oleosos, visando o desenvolvimento sustentável por meio de uma economia circular.

A segunda colocação foi conquistada pela Compensei Sustentabilidade , que trouxe uma solução para realizar o inventário das emissões de CO2 de seus clientes e da cadeia de fornecedores, utilizando protocolos internacionais para gerenciar e compensar por meio de créditos de carbono, certificados de energia renovável ou reflorestamento.

A terceira colocação ficou com a Evoluce Tecnologia , que apresentou uma ferramenta baseada em deep learning para prever a vida útil dos componentes de aerogeradores, visando reduzir custos de manutenção corretiva e impactos na geração de energia devido a interrupções não planejadas.

Zeca Melo, superintendente do Sebrae-RN, ressalta que o Conecta Energia RN foi realizado em parceria com diversos colaboradores e é um programa precursor de outras atividades apoiadas pelo Sebrae-RN na área de inovação para o setor de energias renováveis.

"Pretendemos apoiar no futuro mais iniciativas nesse contexto, pois é importante acompanhar as atualizações do nosso país e aproveitar o contexto local, visto que o Rio Grande do Norte é um polo de energias renováveis. Estamos comprometidos em avançar e fazer a diferença”, destaca.