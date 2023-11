Guilherme Lima Labirinto da Ideia: Como empreendedores criam sua jornada

Vejo muitas pessoas dentro do ambiente de empreendedorismo dizerem que a ideia não tem valor, e que a execução é mais importante que as ideias. Sobre a primeira afirmação, eu discordo, e vou discutir mais a respeito disso nesse texto sobre o Labirinto da Ideia. Sobre a segunda (que a execução é mais importante) trago um adendo para ela: no empreendedorismo de alto impacto, a execução precisa de boas ideias para criar soluções que geram progresso. Sem execução nada sai do papel, mas sem a ideia é difícil ir a algum lugar interessante.

Todas grandes invenções - como ar condicionado, o Iphone ou Uber, por exemplo - surgiram como uma ideia, ou uma ideia que navegou em um labirinto, empilhou outras ideias e encontrou sua saída e, com uma efetiva implementação, trouxe o progresso e geração de valor para sociedade, e bons retornos para investidores.

O conceito de labirinto da ideia foi criado pelo Balaji Srinivasan, investidor de Venture Capital, em um white-paper dos seus cursos sobre construção de Startups. Esse é um modelo mental bem interessante para fundadores explorarem mercados e modelos de negócios, e assim esculpir as melhores ideias.

Acesse aqui e responda ao Censo Investidores 2023! Queremos ouvir você!

Basicamente, o labirinto da ideia sugere que empreendedores ao iniciar uma nova jornada constroem suas ideias a partir de hipóteses e perguntas. Em busca de resposta, trafegam em labirintos e, nas curvas e paredões daquele labirinto, buscam uma próxima saída para aquela ideia. O diagrama abaixo representa demonstra como a ideia é explorada dentro da indústria de música na internet.

Saber comunicar ou apresentar visualmente o labirinto é chave para o empreendedor, principalmente para fundraising. É importante saber contar a sua jornada no labirinto das ideias como forma de construir a arquitetura da sua unidade atomica de crescimento em busca do Product-Market Fit . Isso exige estudos de mercado, experimentos e pesquisas e muita honestidade intelectual.

O segredo ou insight da sua ideia do seu negócios está nas curvas trafegadas e arvore de decisões tomadas para chegar na sua saída atual do labirinto da sua ideia. Já como investidor, eu costumo usar a metáfora do Labirinto da Ideia como uma busca de entender a questão de Experiência e Segredo dos cofundadores, e o caminho de descoberta percorrido para construção de um novo produto ou startup e o quanto já mapeou daquela indústria.

Para o autor best-seller Malcolm Gladwell, para ser considerado um especialista em algo, você precisa de 10.000 horas de voo. Já Marty Cagan, um dos maiores especialista em produto, sugere que para encontrar a saída para o PMF é preciso desvendar mais de 1.000 hipóteses e, indo mais além, saber as perguntas que farão chegar na saída deste Labirinto.

Geralmente fundadores podem buscar as ideias de novos negócios baseado em algumas áreas da vida cotidiana e social como por meio de:

História : estudando pessoas, produtos, tecnologia e negócios que já se aventuraram no passado naquele domínio. Com o histórico, é possível considerar o presente e as inovações, tecnologias, tendencias e contexto atual do mercado para aumentar suas chances de sucesso.

: estudando pessoas, produtos, tecnologia e negócios que já se aventuraram no passado naquele domínio. Com o histórico, é possível considerar o presente e as inovações, tecnologias, tendencias e contexto atual do mercado para aumentar suas chances de sucesso. Analogia : através de negócios similares, como por exemplo, em outros modelos ou mercados podem ajudar a arquitetar sustentabilidade e posicionamento de produto que tragam melhores resultados.

: através de negócios similares, como por exemplo, em outros modelos ou mercados podem ajudar a arquitetar sustentabilidade e posicionamento de produto que tragam melhores resultados. Teorias : usar dados, teorias e fundamentação histórica de novos negócios. Por exemplo, a demanda por produtos com propósito de impactos ambientais e sociais. Essa fundamentação pode guiar na construção de negócio de melhor geração de valor, modelos de negócios mais eficientes e melhor comunicação.

: usar dados, teorias e fundamentação histórica de novos negócios. Por exemplo, a demanda por produtos com propósito de impactos ambientais e sociais. Essa fundamentação pode guiar na construção de negócio de melhor geração de valor, modelos de negócios mais eficientes e melhor comunicação. Experiências diretas : adquirir experiencia direta é talvez o meio mais comum de explorar o labirinto. Geralmente, por ter experiencias de trabalho em uma grande empresa ou como executivo demandante de uma solução para tal dor já ter mapeado aquele mercado. É possível identificar caminhos de aquisições, por exemplo por envolvimento dentro de comunidades.

Para qualquer founder, com ou sem experiência no mercado ou no produto, é importante entender o labirinto. Aos empreendedores de primeira viagem é interessante construir um processo de descoberta e validação das ideias. Os fundadores Mafiatechs, que já tiveram experiência relevante na jornada de uma early-venture, e fundadores seriais tendem a já terem caminhado bastante dentro dos labirintos, já tendo testado ao menos parcialmente ideias de mercados ou produtos. Resta saber onde está no labirinto e se conseguirá sair dele.

O labirinto da ideia pode te ajudar a responder perguntas-chave em estágio Pre-seed, como:

Qual o seu insight único para essa oportunidade? O que você vê que outros não veem?

Outros já tentaram isso antes? Por que eles falharam?

Por que esse é o melhor posicionamento para ir a mercado?

Execução é importante, mas também é importante ter uma boa ideia. Ideia não é nada sem execução mas, em venture capital, uma boa ideia é parte relevante para construir um negócio de grande visão e uma startup que gerará progresso para sociedade. Ideias, assim como código-fonte de um software são copiáveis, porém o conhecimento próprio, as experiências e execução das pessoas não são. Portanto, nessa fase, uma boa execução é como você, com foco e velocidade, percorre o labirinto e desenvolve a ideia.

Acesse aqui e saiba como você e o Startupi podem se tornar parceiros para impulsionar seus esforços de comunicação. Startupi – Jornalismo para quem lidera a inovação.