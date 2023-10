Daniella Doyler Quão importante é a análise da concorrência em um cenário corporativo cada vez mais competitivo?

Para poder ingressar em um mercado com um novo empreendimento, um dos pontos mais importantes que os empreendedores devem se atentar é a análise de concorrência, também chamada de análise de mercado, que consiste em monitorar de forma regular alguns aspectos dos concorrentes de uma empresa, que são identificados como negócios que oferecem produtos e/ou serviços similares.

Esse estudo é fundamental em etapas como planejamento e gerenciamento de vendas, pois permite a identificação de riscos e oportunidades capazes de prejudicar ou impulsionar suas vendas. Por meio dessa análise, é possível descobrir vantagens competitivas que devem ser exploradas pelo negócio, e esse ponto é um grande diferencial quando levamos em conta a competitividade do mundo corporativo.

Um estudo como esse, feito de forma cuidadosa e séria e que leva em consideração cada informação obtida, certamente se transforma em uma parte importante do planejamento estratégico da empresa, pois aponta o melhor caminho para o negócio seguir rumo ao sucesso almejado.

A análise de mercado também permite criar estratégias que afetam positivamente as vendas do negócio, impulsionando o faturamento e escalando o posicionamento da marca com base na assertividade das decisões que serão tomadas após compreender o cenário o qual a marca está inserida.

Para realizar uma análise completa, é preciso considerar diversos aspectos, como o produto trabalhado pelo concorrente, o preço, o público-alvo, as ações de marketing e os pontos fracos e fortes identificáveis na concorrência.

Como identificar pontos fracos e fortes na concorrência

Quando falamos do produto, é importante descobrir as empresas que trabalham com o mesmo tipo de produto ou serviço que seu negócio oferece, porém, uma dica importante é o mais abrangente possível, envolvendo empresas que ofereçam produtos similares ou mesmo substituíveis ao seu conforme a demanda, ou seja, qualquer concorrente em potencial.

Ficar por dentro dos preços praticados pode oferecer um parâmetro para precificar seu produto ou serviço, porém, é importante levar em conta que a precificação depende de diferentes variáveis – desde o porte da empresa e a matéria-prima até o tipo de mercado que se busca atingir.

Quando a diferença de preço é muito grande em relação aos concorrentes (considerando que eles possuam a mesma capacidade de suprir a demanda que sua empresa) é necessário reavaliar se há algum problema. O preço precisa estar alinhado com o posicionamento da empresa, pois se você busca comercializar produtos de alta qualidade, a qual será notada pelos clientes, evite deixar muito barato para o público não questionar a real qualidade.

O posicionamento do seu negócio auxilia a definir um preço que esteja alinhado com seu público alvo. Busque verificar se a concorrência tem o mesmo público-alvo que sua empresa pois, se a segmentação do mercado for distinta, vocês não são concorrentes diretos.

Avaliar ações de marketing dos concorrentes é inevitável, então verifique se eles investem em marketing digital e, se possível, quanto investem, sua participação em anúncios pagos, nível de acesso orgânico que as campanhas deles alcançam, produtos e temas com mais acessos etc.

O foco dessa análise é saber como eles atraem os clientes, para você usar uma estratégia de marketing que lhe diferencie dos demais ou utilizar uma mesma estratégia do concorrente que mostre bons resultados.

Por fim, a análise de concorrência permite a você reconhecer pontos fortes e fracos, comparando-os a fim de buscar diminuir as fraquezas e ter vantagem competitiva em seu negócio por meio da elaboração de uma estratégia eficiente. Após a pesquisa, reúna todas as informações obtidas e compare os dados com o que você oferece, se houver muitos pontos enumerados, estabeleça os objetivos do levantamento para que fique mais alinhado, concentrando suas ações onde realmente importa.

As informações obtidas por meio da análise de concorrência precisam ser mais um elemento de atenção no planejamento estratégico, somadas ao conhecimento do público-alvo, resultados, histórico de vendas etc. Para poder realizar esse levantamento de maneira eficaz, é importante contar com ferramentas de análise completas, porém, acima de tudo, o mais crucial para o processo é nunca subestimar a importância dessa etapa, afinal, ela pode ser a chave para o sucesso do negócio.

