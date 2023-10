Ana Debiazi Como avaliar a saúde gerencial de qualquer negócio? Foto: Reprodução

Confira um panorama sobre o artigo na voz do autor:

Para identificar áreas de melhoria e garantir que o negócio funcione de maneira eficiente, é crucial fazer uma análise detalhada da gestão. A fim de guiar esse processo, listo a seguir alguns aspectos que merecem atenção.

Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Identifique os indicadores que são relevantes para o negócio, acompanhe-os regularmente e faça comparações com metas anteriores ou benchmarks para garantir que a empresa esteja no caminho certo. Eles podem variar dependendo do setor e dos objetivos da companhia, como receita, margem de lucro, lucro líquido, ebitda, custos operacionais, taxas de retenção de clientes etc.

Controle financeiro e contábil do negócio

Uma gestão eficiente nesses aspectos é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer negócio, independentemente do porte ou segmento. Além de ajudar a empresa a se manter solvente e viável em longo prazo, permitindo enfrentar crises econômicas e imprevistos, favorece também tomadas de decisões assertivas sobre investimentos, expansão, contratação de pessoal, entre outras.

Acesse aqui e responda ao Censo Investidores 2023! Queremos ouvir você!

Uma boa administração financeira ainda ajuda a controlar e otimizar os custos operacionais, o que é fundamental para manter a rentabilidade e a competitividade da organização. Por sua vez, o setor contábil garante o cumprimento de todas as obrigações fiscais e regulatórias, evitando penalidades e problemas legais. Vale analisar o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa para ter uma visão clara das finanças.

Processos operacionais

Essa questão envolve a execução consistente de tarefas e atividades que fazem parte da rotina de uma empresa. Nesse contexto, alcançar a eficiência é essencial para a produtividade e o bom desempenho geral. Portanto, é importante dedicar tempo e recursos à gestão e melhoria contínua dos processos operacionais.

Objetivos estratégicos

Verifique se a companhia está atingindo seus objetivos estratégicos de curto e longo prazo. Eles são fundamentais para a definição e conquista de bons resultados. Além disso, fornecem um roteiro claro para onde a organização deve ir.

Recalcule a rota, se necessário

Não tenha medo de fazer ajustes para se adaptar às mudanças no ambiente de negócios.

Sistemas de controle interno

Conte com a ajuda de sistemas financeiros, de estoque, compliance, TI, RH, compras e fornecedores, entre outros. É importante também revisar e atualizar regularmente esses recursos. Muitas empresas ainda buscam orientação de consultores ou auditores especializados em controle interno para garantir a eficácia de seus sistemas.

Como se vê, a avaliação da saúde gerencial de qualquer negócio deve ser um processo contínuo. À medida que o cenário evolui, é importante ajustar as práticas de gestão para assegurar resultados expressivos.

Acesse aqui e saiba como você e o Startupi podem se tornar parceiros para impulsionar seus esforços de comunicação. Startupi – Jornalismo para quem lidera a inovação.