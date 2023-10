Pedro Maranhão Conheça Bobby Kotick, polêmico CEO da Activision que deixa o cargo após 33 anos

Bobby Kotick é um empresário e executivo americano, conhecido por ser o CEO da Activision Blizzard, grande empresa de jogos eletrônicos. Ele desempenhou um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento da empresa, liderando várias aquisições estratégicas e orientando a expansão de franquias de sucesso como "Call of Duty", "World of Warcraft", "Overwatch" e "Candy Crush".

Com a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft , Bobby deixará o cargo de CEO após 33 anos no comando da empresa. Em um email recente para todos os funcionários da empresa, Kotick disse que o chefe do Xbox, Phil Spencer, pediu que ele permanecesse como CEO até o final deste ano, sugerindo uma saída em 2024.

Muitos acreditam que a saída de Bobby já deveria ter sido realizada anos atrás, quando o executivo se envolveu diretamente em polêmicas ligadas a assédios morais. Além das acusações, funcionários comentam que o CEO estava ciente de tudo o que ocorreria dentro da empresa, mas que pouco fazia para evitar ou conter os problemas internos.

Bobby Kotick e as acusações de assédio na Activision Blizzard

Ele se tornou como CEO da empresa em 1991 e foi alvo de diversas acusações de assédio sexual e moral ao longo de sua gestão. Foi, inclusive, apontado como pivô de muitas das acusações feitas por funcionários e agentes externos.

Entre os casos, funcionários apontam a participação ativa do CEO de práticas de assédio sexual e de assédio moral, ligadas a jornadas exaustivas de trabalho e de ter resolvido diversas situações apenas através de acordos extrajudiciais. Em um dos casos, inclusive, Bobby teria afirmado que mataria uma de suas secretarias.

O grupo Strategic Organising Center Investiment, que representa acionistas minoritários da Activision Blizzard, chegou a solicitar que o executivo fosse retirado do cargo de CEO, alegando conhecimento por parte de Bobby e falta de interesse em mudar as ações internas já salientadas na empresa, além de que teria trabalhado ativamente para acobertá-las e proteger seus praticantes.

Em 2021, três executivos seniores da Blizzard saíram da empresa, o diretor de Diablo 4, Luis Barriga; o designer de níveis Jesse McCree, e o designer de WoW, Jonathan LeCraft. A saída dos executivos foi acompanhada por acusações de assédio e cultura abusiva dentro da Blizzard. Os funcionários afirmaram na época terem notificado Bobby Kotick, que já era CEO da empresa, e a equipe necessária, mas que nada mudou.

Seguindo as alegações dos executivos que saíram, Kotick disse, em uma entrevista ao Variety, que a companhia nunca teve "um problema sistémico de assédio" e diz que o processo legal avançado pelo estado da Califórnia em 2021 está na verdade relacionado com um "movimento laboral muito agressivo".

Quando o processo foi apresentado contra a Activision Blizzard, diversas testumunhas que trabalharam ou ainda trabalhavam na companhia relataram inúmeros casos de assédio sexual e moral. Quase todas descreveram uma cultura tóxica e referiam que era comum tais práticas de assédio.

Na época, também foi revelado que as salas feitas para que funcionárias amamentassem seus filhos não tinham nenhum tipo de tranca, e que homens que trabalhavam na Activision Blizzard entravam no local e ficavam encarando as mães durante o ato da amamentação.

Mesmo demitido, Kotick não sai por baixo

O executivo deve ganhar cerca US$ 400 milhões de dólares com a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, valor referente às 3,95 milhões de ações da Activision Blizzard que possui. Em um documento de valores mobiliários publicado em 2022, além do lucro por participação na empresa, a Activision Blizzard afirmou que Kotick receberia pelo menos US$ 14,4 milhões apenas em indenização se fosse demitido do cargo de CEO.

Mesmo muito criticado pela forma que coordenou as acusações de assédio na empresa, Kotick deixa um legado na Activision após os 33 anos como CEO da empresa. Mas a indústria dos videogames acredita que já estava na hora da troca ser realizada.

