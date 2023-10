Thales Calmon Como ter uma visão 360º do cliente, otimizar centralização de dados e oferecer melhores experiências

Fato é, a quantidade de dados que produzimos e consumimos cresce exponencialmente. À medida que o tempo avança, é possível termos dados cada vez mais abrangentes sobre o que nossos clientes consomem, quem são, o que procuram, do que gostam e entre muitos outros. Nesse cenário, enfrentar o desafio de acompanhar a constante entrada de novos dados, dispositivos e experiências torna-se uma tarefa complexa, principalmente para as equipes de Marketing, que recebem esse volume significativo de informações.

Integrar e analisar esses dados para extrair significado em um mercado saturado de informações irrelevantes torna-se um obstáculo para muitas empresas. Entretanto, e se fosse possível unificar todos os dados dos seus clientes – em todo e qualquer canal e sistema – em uma única plataforma?

Quando ampliamos o escopo, adicionando ferramentas e plataformas diferentes, fontes e bancos de dados descentralizados - e que não se comunicam propriamente -, além de sistemas legados, podemos entender o tamanho do impasse enfrentado pelas equipes de análise de dados, sempre em busca de um entendimento profundo dos comportamentos e preferências dos consumidores, no objetivo de alcançar uma compreensão maior do público e direcionar campanhas de forma mais assertiva e eficiente em prol das empresas.

Uma pesquisa da Mulesoft aponta que uma empresa média possui 1.061 aplicações ou sistemas rodando ao mesmo tempo. Isso se traduz em centenas de perfis individuais para cada usuário, levando à dispersão descontrolada de informações entre diversos canais e plataformas. No entanto, de que adianta possuir um grande conjunto de dados se não é possível compilar essas informações em uma visão unificada para o seu cliente?

É nesse contexto que a adoção de ecossistemas de inteligência entra em cena dentro das empresas para apoiar as estratégias do negócio e ajudar essas organizações a ganharem uma vantagem competitiva muito mais significativa. A crescente disponibilidade de dados não implica apenas na necessidade de contratar mais profissionais e adotar novas ferramentas, mas também na oportunidade de desbloquear uma cultura data driven, com foco no cliente e em resultados mensuráveis e tangíveis.

O valor da personalização para o cliente

O mercado, entendendo o tamanho do desafio que tem nas mãos, vem buscando novas soluções digitais como o Salesforce Data Cloud, que são capazes de ajudar as empresas a superar algumas dessas questões, não só ao oferecer uma compreensão real do histórico dos clientes, mas também uma maior personalização e a capacidade de envolvê-los de maneira relevante e eficaz em suas campanhas.

Dados de uma pesquisa da McKinsey mostram que, atualmente, cerca de 71% dos clientes esperam que suas interações com as empresas sejam personalizadas, além de apontar que a personalização impulsiona o desempenho e melhores resultados para o cliente: empresas que crescem rapidamente geram 40% mais de receita provenientes da personalização do que as suas concorrentes de crescimento mais lento.

O cerne dessas soluções está justamente no potencial de unificar dados pulverizados de clientes de várias fontes, facilitando a obtenção de uma visão macro que funcione no direcionamento da estratégia das companhias, por meio de conectores integrados que trazem dados de virtualmente qualquer fonte, incluindo dispositivos móveis, web e até mesmo de sistemas legados ou dados históricos de data lakes proprietários.

Otimização escalável e direta ao ponto

Entretanto, os especialistas do mercado sabem: a análise de dados por si só não é o suficiente, é necessário entender de que forma é possível utilizar esses insights preditivos para alcançar retornos para a companhia. E, para isso, é fundamental compreender a importância da segmentação precisa e personalização avançada, para que as empresas possam criar segmentos de público altamente específicos com base em critérios detalhados, levando a campanhas mais direcionadas e eficazes e a mensagens e conteúdo personalizados com base nos dados individuais de cada cliente. Em resumo: pessoas, processos e tecnologias de ponta trabalhando em harmonia e de forma integrada.

Empresas dos mais variados setores e tamanhos entendem a necessidade de uma solução desse porte, de empresas B2B a organizações sem fins lucrativos, incluindo algumas das maiores empresas B2C do mundo, de setores como Financeiro, Seguros, Farmácia, Comunicações e outros.

Das muitas funções e utilidades que discutimos aqui hoje, e que o mercado sabe serem fundamentais para uma comunicação mais eficiente e com maior retorno para as empresas, o importante é possibilitar a visão 360 aos nossos clientes, garantindo a centralização e unificação dos dados em um só lugar, e permitindo a escolha de audiências selecionadas, análises e insights muito mais ricos. Entender a força destas soluções é essencial para otimizar o ecossistema das empresas, além de garantir a transformação do dado em informação para apoiar a tomada de decisão em diversos estágios das organizações.

