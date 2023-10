Jorge Brivilati Curiosidade e criatividade: os pilares de um empreendedor de sucesso

Quando crianças, em nossa fase de descoberta do mundo e criatividade, buscando por significados e respostas, chegamos nesse mundo como astronautas – com um planeta inteiro a ser explorado. Nessa fase da vida, as pessoas são ótimas em questionamentos, mas à medida que crescem, perguntam menos, sejam aos pais ou aos professores.

Por outro lado, avaliando o perfil dos adultos atualmente, fazemos cerca de 99 mil perguntas por segundo ao Google, no mundo inteiro, o que leva a impressionantes 8,5 bilhões de buscas diárias. Isso mostra como nossa curiosidade e necessidade de saber e entender o mundo ainda está aqui dentro, apesar de diversos elementos tentarem colocar esses impulsos no modo silencioso.

"Não tenho nenhum talento especial. Sou apenas apaixonadamente curioso." Essa frase foi escrita por um dos maiores gênios da história. E para começarmos a estimular a sua curiosidade, vou deixar você descobrir por si só, o dono dessa sentença. Isso nos entrega uma pista de como podemos estimular nossa criatividade diariamente: sendo curiosos.

Acesse aqui e responda ao Censo Investidores 2023! Queremos ouvir você!

Convenhamos, você chegou até aqui, fundou ou está fundando seu negócio, motivado por algo que te chamou a atenção lá atras em algum momento. Você viu algo diferente e foi investigar. Assim como crianças que observam o mundo com seus olhos de admiração, os empreendedores também buscam observar detalhes que muitos normalmente ignoram.

Eles não estão apenas olhando; estão vendo algo a mais. Eles enxergam oportunidades, conexões e possibilidades em lugares onde a maioria apenas vê a rotina. Esta visão fresca e desimpedida, é uma das razões pelas quais a criatividade floresce em mentes empreendedoras e curiosas. Essa tal de curiosidade envolve a busca por novos conhecimentos e experiências. E a faísca disso tudo são as perguntas. Elas nos levam a levantar e explorar.

Eu sei que as vezes o medo (irracional) nos trava e não exploramos por insegurança de falhar. Seja porque tememos um chefe, um emprego, um investidor, um desconhecido ou simplesmente por já achar que sabemos. Mas para realmente explorar e daí criar, é preciso se afastar do familiar, do confortável e daquilo que já sabemos. O fato de já conhecer, te leva a resumir tudo e achar que já sabe de tudo, deixando de se questionar o que de diferente pode existir ali.

Isso me leva a pensar que não é sobre as respostas que queremos, é sobre as perguntas. Exatamente o princípio da curiosidade: questionar e descobrir. Se a curiosidade leva à descoberta de novas experiências e conhecimentos, a criatividade envolve transformar o que aprendemos em algo novo e interessante. Quando você vê assim, você vê uma sobreposição dos dois.

Mas como empreendedores devem usar a criatividade?

A criatividade acontece quando você vê a mesma coisa que todos enxergam e consegue pensar algo diferente. A jornada da busca envolve se aproximar e levar sua curiosidade para ver de perto, entender aquele universo, se perguntando se existe outra forma de fazer, de criar, de pensar. Portanto, se apaixone por aprender, se apaixone por ser curioso. Faça perguntas. Ouça mais. Esteja sempre aberto a se questionar e a brincar com novas ideias e perspectivas que floresçam.

Ao passo que nos tornamos profissionais, vamos acumulando experiências e ideias que tendem a ficar engessadas – são nossas crenças. É preciso estar atento para não enrijecermos com ideias que podem e devem ser questionadas o tempo todo. Fazer constantemente perguntas é a chave para qualquer empreendedor se desafiar e criar.

Use isso no seu dia a dia, sem medo de levantar a mão numa reunião por não saber algo (ainda). Existe um mundo aí fora a ser reinventado, se você quiser. Mantenha-se sempre com os olhos de um amador, não de um profissional. O amador explora, busca, aprende e compartilha. O profissional já sabe, já aprendeu, e perde oportunidades por achar que já sabe demais. Pense nisso.

Acesse aqui e saiba como você e o Startupi podem se tornar parceiros para impulsionar seus esforços de comunicação. Startupi – Jornalismo para quem lidera a inovação.