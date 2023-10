Eduardo Tardelli Como incorporar padrões ESG em uma empresa?

Cuidar do meio ambiente, promover atividades de impacto social e adotar condutas éticas no dia a dia são ações que ganharam espaço no mundo corporativo nos últimos anos. Tudo isso graças à ascensão das práticas de ESG, sigla em inglês para ambiental, social e governança corporativa, que se tornaram um diferencial significativo no mercado e têm gerado cada vez mais valor para os negócios.

Não é à toa que 76% das empresas brasileiras já incluem as práticas ESG em suas estratégias de negócio, segundo um estudo conduzido pela consultoria KPMG. Afinal, elas conquistam mais chances de chamar a atenção do público consumidor, que tem tido preferência por empresas que sejam mais conscientes aos impactos socioambientais.

E se você é um empreendedor que ainda não se atentou à importância da adoção de práticas de ESG e não sabe por onde começar, seguem algumas dicas preciosas. Primeiro de tudo: faça uma análise detalhada sobre os setores-chave da sua organização e veja como estão sendo conduzidas as suas atividades em termos ambientais, sociais e de governança.

Dessa forma será possível analisar como suas operações têm impactado o meio ambiente, como estão as relações com colaboradores e terceiros, e, claro, entender como as políticas internas estão sendo conduzidas, desde práticas de remuneração, prestações de contas até níveis de transparência para a tomada de decisões.

ESG é o futuro do mercado de startups

Com todas essas informações em mãos, chegou a hora de pegar os pontos que precisam de melhoria e definir metas para reduzir tanto as atividades de impacto ambiental quanto eliminar possíveis problemas estruturais que podem envolver situações como a diversidade em cargos de liderança, por exemplo.

Após isso, é o momento de “colocar a mão na massa” e informar toda a equipe sobre as novas metas de melhorias. Afinal, para que a mudança aconteça, é importante que todos os setores, desde a administração até os funcionários operacionais, estejam engajados em fazer a transformação acontecer.

Assim que todos estiverem conscientes, entra-se na fase de implementação de sistemas e relatórios de acompanhamento, a fim de monitorar o progresso da adoção das metas. Dessa forma, será possível registrar em tempo real se tudo está evoluindo conforme o esperado e, claro, utilizar essas informações como portfólio para mostrar para investidores, clientes e stakeholders o engajamento da empresa com as políticas ESG.

Por fim, podemos dizer que não é mais possível ignorar o impacto do ESG no mundo corporativo. A partir do momento em que a empresa, como um todo, procura se engajar em práticas sustentáveis, inclusivas e transparentes, ela está largando na frente de concorrentes e, consequentemente, se destacando no mercado de atuação.

