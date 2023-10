Fabiano Nagamatsu Brasil tem investimento histórico de R$ 60 bilhões em inovação: conheça oportunidades para 2024

Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023. Recentemente, o vice-presidente e ministro do desenvolvimento, Geraldo Alckmin, anunciou que o Governo Federal vai investir R$ 60 bilhões em oportunidades para os empreendedores inovarem, sendo R$ 40 bilhões do BNDES e o restante da Finep, Agência pública que financia a inovação.

À medida que nos aproximamos do próximo ano, várias tendências de negócios estão se delineando com oportunidades para gestores ávidos por novos desafios. Os destaques são as áreas de Blockchain e criptomoedas, Inteligência artificial (AI), metaverso e realidade virtual, segurança cibernética, entre outras.

Mercado brasileiro e as oportunidades para 2024

Quando falamos de finanças e inovação, é impossível não citar o mercado de moedas digitais. Em um mundo cada vez mais conectado, a tecnologia blockchain explorada por empresas que atuam com aplicações em finanças descentralizadas e sistemas de pagamento baseados em criptomoedas é uma aposta certeira de investimento. O universo das startups é uma constante evolução, na qual a inovação é a moeda de troca e a capacidade de se adaptar às mudanças é fundamental para o sucesso.

Neste cenário, o Metaverso e a Realidade Virtual são tendências que representam um mercado promissor. Ações no Metaverso no setor da educação, entretenimento e comércio digital estão ganhando espaço e têm potencial para se tornar ainda mais relevantes.

Definitivamente, a revolução promovida pela automação de trabalhos por meio da Inteligência Artificial (IA) continuará em curso. As startups que investem em soluções a partir de IA viram suas ações valorizarem em 2023. Setores como logística, saúde e finanças verão um aumento na automação de tarefas com a possibilidade de otimizar processos e melhorar a tomada de decisões estratégicas pelos gestores.

Se o digital é o presente e também o futuro dos negócios, a segurança cibernética é crucial para fazer essa nova economia girar. O aumento das ameaças virtuais torna a segurança da navegação na web uma prioridade das empresas. As Startups que desenvolvem soluções para proteger dados e privacidade online estão com demanda crescente e a expectativa é que cresçam exponencialmente em 2024.

Sabemos que essas tendências podem até fornecer uma visão geral do que esperar no próximo ano, entretanto não é definitivo. É fundamental lembrar que o êxito das startups depende não apenas de identificar mercados promissores, mas também de inovação, execução e compreensão das necessidades do consumidor.

