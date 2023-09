Convidado Especial Com soluções sustentáveis, green startups devem atrair cada vez mais investidores

* Por Wana Schulze

Depois do sucesso das fintechs, healthtechs e edtechs, estão surgindo no horizonte empreendedor as chamadas green startups, iniciativas empreendedoras que apostam no uso de tecnologias consideradas limpas e sustentáveis.Tendência bastante alinhada às práticas de ESG, sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança corporativa, que estão sendo fomentadas no mundo todo, elas apontam para um empreendedorismo ainda mais comprometido, consciente e preocupado com o meio ambiente e o combate à crise climática.

São empresas que estão dedicadas à redução de impacto, seja por meio da eficiência energética, da redução do desperdício, do fomento de uma agricultura sustentável, entre outros cuidados como a emergência climática e a sustentabilidade do planeta. A médio e longo prazo, o principal objetivo das green startups é criar produtos e serviços que sejam benéficos tanto para os consumidores quanto para os negócios e o meio ambiente. Um desafio que cada vez encontra mais interesse dos VCs (Venture Capital) e CVCs (Corporate Venture Capital) em todo globo.

E por que investidores no mundo todo estão de olho nas green startups? Pesquisa 'Como está a sua Agenda ESG?’, realizada pelo Pacto Global da ONU no Brasil, em parceria com a Stilingue e a Falconi, revelam que 78,4% das 190 organizações brasileiras participantes já haviam inserido o ESG na elaboração das suas estratégias de negócio. A necessidade em abraçar tecnologias mais verdes, limpas e sustentáveis está ficando cada vez mais aparente.

Os problemas causados pelas mudanças climáticas deixaram de ser uma "crise" para se tornar uma "emergência", o que aponta o caráter da urgência de conseguirmos como civilização lidar com a situação: não podemos esperar muito mais para começar a agir. Por isso, governos do mundo todo e investidores dos mais diversos portes têm sido pressionados pelo desenvolvimento de soluções sustentáveis, que consigam minimizar o impacto negativo que a humanidade traz para o nosso planeta.

Desde março de de 2021, quando a União Europeia aprovou uma série de medidas mais rigorosas e ambiciosas para as práticas associadas ao cuidado ambiental, social e de governança, empresas multinacionais e investidores do mundo todo passaram a dar ainda mais atenção a essa temática.

As green startups são muito promissoras como vetores de inovação, além de oferecerem uma interessante opção de investimento para VCs e CVCs, já que além de causarem um impacto positivo no mundo, também ajudam a melhorar os índices e métricas de ESG das companhias. Para além de serem reconhecidas como capazes de lidar com um problema latente e urgente, cada vez mais serão vistas como grandes oportunidades para o futuro, atraindo o olhar e os aportes dos investidores pelo potencial de resolverem um dos principais desafios do mundo atual ao mesmo tempo que criam oportunidades de negócio rentáveis.

*Wana Schulze é Head de Investimentos da Wayra Brasil e da Vivo Ventures

