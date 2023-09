Marystela Barbosa Latitud anuncia novo fundo para liderar pré-Seed na América Latina

A Latitud Ventures, venture capital que investe em pré-seed na América Latina, anuncia o primeiro closing de seu segundo fundo, o Latitud Ventures Fund II. Esse primeiro fechamento atraiu investidores regionais e globais, como a16z, Kavak, Nubank, Brex, iFood, Creditas, Rappi e Mercado Livre. Também inclui investidores institucionais como Globo Ventures, Galicia Ventures, Industry Ventures, NFX e FJ Labs.

Acesse aqui e responda ao Censo Investidores 2023! Queremos ouvir você!

O Fund II surge quase dois anos e meio após o lançamento do Fund I, um rolling fund que investiu mais de US$ 12 milhões em mais de 100 startups em estágio inicial em toda a região. "O cenário de startups da América Latina mudou drasticamente na última década. Estamos agora em um momento de maturidade após crescimento. As startups nascidas neste contexto são obrigadas a fazer mais com menos, focar no que realmente vai fazer a diferença e criar novas categorias, no lugar de simples incrementos. O ecossistema está bem posicionado para ver uma grande safra nos próximos anos, e a Latitud Ventures está apoiando essas startups no momento em que elas mais precisam, fornecendo seu primeiro cheque institucional", diz Brian Requarth, cofundador e CEO da Latitud e general partner da Latitud Ventures .

Tese da Latitud Ventures

A Latitud Ventures investe em startups em estágio inicial na América Latina, especialmente nos mercados brasileiro e mexicano. O fundo é independente do setor, mas tem uma tendência para fintech, comércio eletrônico e SaaS vertical. Também é agnóstico em termos de modelo de negócios, mas tem uma tendência para B2B e B2B2C.

Com o novo fundo, a Latitud pretende liderar 40 rodadas de pré-semente e coinvestir em outras 20 rodadas de semente nos próximos três anos. O cheque pré-seed será de cerca de US$ 250 mil por startup, e 25% do fundo é reservado para follow-on.

"Ter diretrizes claras sobre tamanhos de cheques, valuations e participação na startup proporciona transparência e agilidade aos fundadores de startups. O fundraising costuma ser um processo longo. Fornecer clareza permite que os empreendedores deem mais atenção ao que levará sua startup ao próximo milestone", diz Marcial González Fraga, investor da Latitud Ventures.

Acesse aqui e saiba como você e o Startupi podem se tornar parceiros para impulsionar seus esforços de comunicação. Startupi – Jornalismo para quem lidera a inovação.