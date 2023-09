Startupi Bossa Academy lança curso de Sales Development

O mundo dos negócios está em uma constante evolução, uma das habilidades mais valorizadas é a capacidade de identificar oportunidades de vendas, conquistar clientes e gerar crescimento constante. É por isso que o curso de Sales Development, oferecido pela Bossa Academy, se destaca como oportunidade única para profissionais que desejam elevar suas habilidades na área.

A Bossa Academy é uma escola oficial de quem quer se aprofundar na gestão ou investimento em startups. Trazendo conteúdos através das experiências da Bossa Invest com anos no mercado de Venture Capital, mais de 1000 startups investidas e dezenas de milhões de reais em investimentos.

O curso de Sales Development foi elaborado para atender às necessidades de profissionais que desejam se destacar nessa área. Se você aspira ser um SDR de sucesso, se prepare para participar do curso nos dias 26 e 27 de outubro, no escritório da Bossa Invest. Mas corra para garantir sua vaga, porque elas são limitadas, entre no site e saiba mais.

Professores do curso

Mayara Carvalho possui sólida experiência em operações, gestão de relacionamento com o cliente, desenvolvimento de liderança e atendimento ao cliente. Sua trajetória profissional inclui posições de destaque em empresas como SCOOTO, Outback Steakhouse Brasil e Amil.

Camila Cunha , gerente geral de vendas e SDR da SCOOTO, especialista em processos gerenciais, gestão de pessoas com ênfase em liderança organizacional.

Você irá aprender com especialistas do mercado como Marina Vaz , fundadora e CEO da SCOOTO, especialista em satisfação e qualidade de atendimento ao cliente, gestão de relacionamento, com experiência em engajamentos e retenção de clientes e análise de comportamento.

Especialista em liderança, geração de leads e gestão de projetos, Fabiana Gomes , apresenta experiência sólida e diversificada em várias áreas, incluindo Outbound Marketing e análise de dados, ela é uma âncora de conhecimento para o seu sucesso.

Diego Locci , jornalista, fundador e estrategista do SCOTTO, experiente em estratégias digitais, social media, conteúdo de marketing, já tendo atuado em diversos países como foco em projetos de impacto.

Público-alvo para o curso de Sales Development

Este curso é destinado a uma ampla gama de profissionais que buscam aprimorar suas habilidades em prospecção e impulsionar o sucesso de suas iniciativas de vendas. Ele é especialmente projetado para:

Aspirantes a SDR: Indivíduos que desejam iniciar uma carreira no desenvolvimento de vendas e adquirir habilidades fundamentais para se destacar nessa função.

Profissionais de vendas iniciantes: Aqueles que estão nos estágios iniciais de suas carreiras em vendas e desejam fortalecer suas habilidades de prospecção e comunicação.

Profissionais de Marketing: Pessoas interessadas em entender a intersecção entre marketing e vendas, aprimorando sua capacidade de gerar leads qualificados.

Especialistas em atendimento ao cliente: Indivíduos que desejam expandir seus conhecimentos e aprender como a prospecção pode ser integrada às estratégias de suporte ao cliente.

Empreendedores e fundadores de startups: Aqueles que desejam aprender técnicas de prospecção eficazes para impulsionar o crescimento de suas startups.

Profissionais em transição de carreira: Pessoas que estão migrando de outras áreas para vendas e buscam uma introdução sólida à prospecção.

Grade Curricular

Introdução ao sales development

O papel crucial do SDR no processo de vendas

Como os SDRs contribuem para o crescimento da empresa

Entendendo a jornada do comprador e a importância da prospecção

Fundamentos de vendas e prospecção

Conceitos básicos de vendas e estratégias de prospecção

Compreendendo o perfil do comprador ideal (ICP)

Pesquisa de mercado e segmentação de leads

Comunicação e habilidades de prospecção

Técnicas de comunicação eficaz por telefone, e-mail e redes sociais

Personalização de abordagens para diferentes tipos de leads

Lidando com objeções comuns e rejeições

Geração e qualificação de leads

Estratégias de geração de leads: inbound e outbound

Métodos para identificar leads quentes, mornos e frios

Utilização de ferramentas de automação e CRM para gerenciar leads

Construção de scripts e abordagens personalizadas

Desenvolvimento de scripts de prospecção eficazes

Adaptação de scripts com base nas personas e setores

Práticas para tornar as abordagens mais autênticas e envolventes

Estratégias de follow-up e nutrição de leads

Importância do acompanhamento consistente de leads

Estratégias de nutrição de leads ao longo do funil de vendas

Automação de follow-ups e personalização em escala

Colaboração com o time de vendas

Comunicação e alinhamento entre SDRs e vendedores

Transição suave de leads qualificados para o time de vendas

Feedback mútuo para otimização do processo de geração de leads

Mensuração e análise de desempenho

Definição e monitoramento de métricas-chave de SDR

Avaliação de taxas de conversão e eficácia das abordagens

Uso de dados para melhorar continuamente o processo de prospecção

Ética e abordagens responsáveis

Boas práticas de comunicação e respeito à privacidade

Evitando táticas de prospecção invasivas ou enganosas

Construção de uma reputação positiva e duradoura no mercado

Desenvolvimento de carreira e crescimento profissional

Oportunidades de progresso na carreira de SDR

Aquisição contínua de habilidades e aprendizado constante

Preparação para assumir funções mais avançadas em vendas

