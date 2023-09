Ed Lobo Espírito Santo lança Mapeamento do Ecossistema de Inovação e dá passo importante para desenvolvimento local

No último dia 21 de setembro, um evento marcante aconteceu no Findes (Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo). Trata-se do lançamento da primeira edição do "Mapeamento dos habitats do ecossistema de inovação do estado do Espírito Santo" , um projeto inovador idealizado pela EDP Brasil. Esta pesquisa é uma consolidação dos esforços iniciais promovidos pelo Sebrae-ES nos últimos anos em prol do desenvolvimento dos habitats de inovação na região.

O objetivo principal desse mapeamento é contribuir para a compreensão do ecossistema de inovação por parte de seus atores e de todos os interessados no tema. Além disso, a pesquisa visa fortalecer ações voltadas para a criação de negócios inovadores, bem como promover o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.

Acesse aqui e responda ao Censo Investidores 2023! Queremos ouvir você!

Vale destacar que esta pesquisa complementa o "Mapeamento das Startups", realizado em 2022 em parceria entre a Liga Ventures e a EDP Brasil, juntamente com agentes locais. Esse mapeamento teve como objetivo identificar as startups sediadas no Espírito Santo, compreender seus modelos de negócio e categorias de atuação. Importante ressaltar que o número de startups na região continua em constante evolução, refletindo a dinâmica desse ecossistema em crescimento.

Mapeamento mostra ecossistema do Espírito Santo

No novo mapeamento, a intenção é ampliar a percepção sobre as características do ecossistema de inovação, considerando que as startups desempenham um papel central e estão inseridas em um contexto complexo e dinâmico. Esses mapeamentos são ferramentas cruciais para entender o panorama do ecossistema em desenvolvimento e para promover iniciativas que possam fortalecer ainda mais.

Além do lançamento do Mapeamento do Ecossistema de Inovação, o evento também trouxe outro destaque importante: o Edital 5º Ciclo do Programa Empreendedorismo Industrial do Findeslab , em parceria com EDP, Samarco, Vale, Cesan, Unimed Vitória, ArcelorMittal e Suzano. Neste ano, o programa disponibilizará mais de R$4,9 milhões em recursos para financiar o desenvolvimento das soluções selecionadas. Cada startup terá a oportunidade de receber até R$190 mil em recursos para impulsionar projetos inovadores.

Além do suporte financeiro, os participantes do programa contarão com a orientação de especialistas do ecossistema de inovação capixaba. Terão acesso às instalações e estrutura do Findeslab e farão parte de uma valiosa rede de inovação do Senai. Esse programa representa uma oportunidade ímpar para startups locais acelerarem seu crescimento e contribuírem para o avanço do ecossistema de inovação do Espírito Santo.

O lançamento do Mapeamento do Ecossistema de Inovação do Espírito Santo e o Edital do Programa Empreendedorismo Industrial do Findeslab são passos significativos em direção ao fortalecimento do cenário de inovação na região. Com o apoio de empresas e instituições comprometidas, o estado está preparado para avançar na promoção do empreendedorismo, da ciência e da tecnologia, construindo um futuro ainda mais promissor para o Espírito Santo.

Acesse aqui e saiba como você e o Startupi podem se tornar parceiros para impulsionar seus esforços de comunicação. Startupi – Jornalismo para quem lidera a inovação.