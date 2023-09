Marystela Barbosa Corporate Venture Capital cresce no Brasil e movimenta mais de R$ 1,5 bilhão em 2023

O Corporate Venture Capital (CVC) está a todo vapor no Brasil. Em apenas dois meses, entre julho e agosto deste ano, os CVCs integraram 18 transações que somaram R$ 494,5 milhões. Os números já superam, por exemplo, os do primeiro trimestre deste ano. O montante investido foi 117% maior e as operações cresceram 50% na comparação dos dois períodos.

Os dados fazem parte de relatório da ABVCap produzido pela TTR Data e foram apresentados nesta terça-feira no Congresso de 2023 da associação. No somatório do ano, entre janeiro e agosto, as operações de CVC chegaram a R$ 1,5 bilhão em valor investido em 57 operações. “Temos um crescimento contínuo do CVC muito visível nos números, que passamos a monitorar a partir de 2019. Tínhamos, até o primeiro semestre deste ano, 83 companhias com CVC ativo no Brasil e ao menos 37 com discussões para criar um Corporate”, comenta Priscila Rodrigues, presidente da associação .

O triênio de 2020 a 2022 foi o de maior crescimento no número de Corporate Venture Capital. Segundo levantamento do Comitê de CVC da ABVCap, 61 CVCs foram criados neste período. Os setores com maior predominância no segmento são tecnologia da informação, bancário, energia, farmacêutico, varejo e educação.

“A criação de CVC pelas companhias auxilia, por exemplo, a repensar modelos de negócios. À medida que as empresas crescem e o setor vai ficando mais competitivo do ponto de vista de market share, tanto de serviços como de produtos, essas corporations vão pensando se tem algum modelo, tecnologia ou ferramenta que possa auxiliar em aspectos como estratégia digital e posicionamento. Isso impulsiona a inovação e o empreendedorismo para eventualmente criar um CVC”, diz Priscila.

Dados do Corporate Venture Capital nos últimos anos

Os dados do terceiro trimestre fechado, abrangendo setembro, ainda serão compilados. “O relatório do segundo trimestre já havia mostrado que o CVC mantinha sua curva ascendente de operações e valores investidos. Agora, os dados parciais do terceiro trimestre, contemplando apenas julho e agosto, confirmam que a trajetória se mantém”, comenta Inaiá Selistre, Senior Analyst da TTR Data.

Dados de janeiro a agosto de 2022/23 e dos dois últimos anos consolidados

