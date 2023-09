Alexandre Maioral Comportamentos para se sonhar grande

Setembro é o mês do meu aniversário e é sempre uma oportunidade de revisitar tópicos sobre a minha vida, minha carreira e liderança. Eu costumo pensar no que deu certo e no que não deu e deixar para trás hábitos ou comportamentos que não funcionaram e reforçar o que funcionou.

E nessas últimas reflexões, estive pensando sobre sonhar e realizar. Estive recentemente no jantar beneficente do Gerando Falcões, o Favela Gala, e ali tive a oportunidade de reforçar minhas crenças que ter um grande sonho pode mover montanhas. É lindo ver a transformação da realidade de tantas pessoas que estavam em um cenário de tão poucos recursos e que hoje vibram prosperidade e esperança. Isso me fez pensar que quando os sonhos se realizam, existe um padrão de comportamentos que foram determinantes para o sucesso.

Veja se você se identifica nos casos que vivencia ao seu redor:

Comportamento 1: Autoconhecimento

Quem é você como ser humano, para além da posição que está ou para além de onde pode chegar? Entender a sua essência, os seus valores, o que é importante para você de verdade vai ajudar a construir o seu porquê. Sem essa base, os caminhos da sua trajetória podem se tornar confusos e você mesmo pode se perder no comportamento do grupo ou no seu próprio ego.

Essa jornada, que para algumas pessoas soa como clichê, precisa de muita coragem e de compromisso diário. Autoconhecimento mostra coisas lindas sobre quem você é, mas também mostra as suas sombras. Identificá-las pode ser um processo doloroso, mas ajuda você a ser uma versão melhor de si.

Se o seu cargo for tudo o que você tem para se definir, ele vai durar muito pouco tempo e trará muita frustração para você quando deixar de existir. Isso vai deixar um sentimento de ausência de sentido, um vazio.

Comportamento 2: Disciplina

Foco e disciplina, para mim, vieram de antes de eu chegar no mercado de trabalho. Eu aprendi através do esporte. Faz muitos anos que treino diferentes modalidades como judô, muay thai e corrida, todas práticas que precisam de atenção plena e de uma vida de hábitos sólidos. Descobri o prazer na concentração, paciência, consistência e na dedicação para alcançar um objetivo, e procuro traduzir essas habilidades também para o trabalho.

Realizar sonhos ou ser um profissional de destaque exige trabalho duro para criar hábitos positivos. A prática constante, sem apego à perfeição, pode nos levar à maestria. Como diz Warren Buffett, “hábitos são leves demais para serem sentidos até se tornarem pesados demais para serem quebrados”.

Comportamento 3: resiliência para superar os fracassos

Da mesma maneira que o seu cargo não vai definir você, os fracassos que você enfrentar no caminho também não. Cair faz parte do aprendizado e pode ensinar muito mais rápido do que o sucesso. Desde que você consiga superá-lo e fazer os ajustes necessários para seguir em frente.

Esse é um trabalho em equipe. Para seguir em frente, é preciso força e coragem inclusive para pedir ajuda e para se deixar ajudar. Eu aconselho que você identifique quem são as pessoas que vão somar nessa jornada e mantenha esses relacionamentos próximos. Essas são as pessoas que terão abertura e confiança suficientes para dizer quando as coisas não vão bem e quando você precisa mudar. E também estarão do seu lado para ajudar a levantar e construir novos caminhos.

Comportamento 4: Entender que você é parte de um todo

Tem um livro que eu gosto muito e recomendo com frequência que é o “Fora de Série: Outliers”, do Malcolm Gladwell. Ele aborda as semelhanças entre pessoas consideradas excepcionais no que fazem e evidencia o quanto a cultura de seus ancestrais e a construção social – do momento em que nascem até sua morte – podem ser determinantes para o sucesso.

Depois de pesquisar muitas histórias bem-sucedidas, o autor afirma que ninguém faz sucesso sozinho, algo que eu acredito profundamente. Existem aqueles que se sobressaem por diversos fatores, entre eles o privilégio nas oportunidades que receberam. Mas em todas as histórias de sucesso há um ecossistema de pessoas e colaboração. Este é um aspecto chave para a liderança humanizada nas empresas, que toma para si a responsabilidade de construir ambientes diversos, com senso de pertencimento e propósito compartilhado. E assim se tornam verdadeiros celeiros de pessoas diferenciadas e inovadoras.

Se eu puder acrescentar algo às reflexões do livro é que você pode ser a pessoa que está no palco e, ao mesmo tempo, ser a pessoa apoiando quem está em outro palco. Ter sucesso não é só sobre você brilhar, mas sobre ter a humildade de dar espaço e apoio também para que os outros tenham a sua vez.

Esses comportamentos são os que eu continuo tendo em mente para meu plano de vida, nos meus passos de carreira e os que eu identifico nas pessoas que realizam os seus sonhos. Quais têm funcionado para a sua trajetória?

