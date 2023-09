Convidado Especial A reinvenção dos negócios com a Inteligência Artificial

*Por Diego Martins

A Inteligência Artificial (IA) representa uma revolução conceitual que está redefinindo a forma como as empresas operam e geram receita a partir da possibilidade de interação com clientes de diferentes portes. Esse avanço se deve à capacidade da IA de processar vastas quantidades de dados, revelando insights valiosos, identificando padrões, tendências e relacionamentos ocultos.

Nesse contexto, a primeira e mais evidente transformação causada pela IA é a melhoria significativa da experiência do cliente. Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, as empresas podem analisar o comportamento, as preferências e as necessidades individuais dos clientes.

Essa atividade possibilita que as organizações ofereçam recomendações altamente personalizadas, incentivando compras mais assertivas e, consequentemente, aumentando a fidelidade do cliente. Além disso, a IA também pode automatizar consistentemente o atendimento, fornecendo respostas rápidas e precisas, melhorando a satisfação de quem procura os serviços da empresa.

Outro ponto crucial no processamento de dados inteligentes é o impulsionamento da eficiência operacional promovido pela IA. Esse recurso automatiza tarefas repetitivas e rotineiras, liberando recursos humanos para que as equipes possam se concentrar em atividades de mais valor. Como resultado, temos a melhoria da produtividade dos colaboradores, assim como a redução da quantidade de erros, o que se traduz em mais precisão aos processos de negócios.

Entre os exemplos mais significativos estão a automação de campanhas de marketing hiperpersonalizadas, a aceleração de tarefas contábeis e a geração automática de código. Além disso, a IA pode otimizar processos-chave, como a cadeia de suprimentos, reduzindo custos associados ao estoque – minimizando o risco de falta ou excesso de produtos, assim como agiliza as rotinas de transporte e de logística.

Inteligência artificial e negócios, uma nova forma de trabalho

A reinvenção baseada na IA passa, fundamentalmente por dois fatores: a experiência aumentada com o uso dessa inteligência, se passando por um assistente, ou seja, um copiloto na viagem de consumo de um cliente ou usuário, e o seu uso para promover o valor real das empresas, isto é, a IA será uma alavanca para o aumento de receita e da base de clientes.

Estamos diante de uma mudança de era para empresas e indivíduos. Maximizar e reinventar com base na IA é essencial para qualquer empresa no mundo. A humanidade reconheceu a importância desta tecnologia e a adoção está crescendo exponencialmente. Essa transformação que estamos vivendo nos coloca num papel de protagonistas.

Abraçar essa evolução, escolher bons parceiros e desfrutar da jornada é fundamental para obter vantagem competitiva e alcançar crescimento sustentável no mercado digitalizado de hoje.

*Diego Martins é vice-presidente de Inteligência Artificial Latam da Globant

