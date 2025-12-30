ESG Insights O que é ESG e qual sua importância

Os critérios ESG (Environmental, Social and Governance) são uma forma de ajudar os investidores a analisar as empresas sob o ponto de vista de suas iniciativas e comprometimento com o meio ambiente, as questões sociais e a governança.

As decisões por meio de critérios ESG também são conhecidos como investimentos de impacto, investimento socialmente responsáveis e investimentos sustentáveis, entre outras nomenclaturas. Em português, às vezes se usa também a sigla ASG (Ambiental, Social e Governança).

Cada vez mais investidores estão preocupados em apoiar financeiramente empresas que, além do lucro, busquem contribuir para a melhoria das condições do planeta, tendo essas três dimensões como foco. Trata-se de uma nova mentalidade, que tem sido apoiada por grandes investidores globais e think tanks empresariais. É o que chamamos de investimento com propósito.

Do ponto de vista das empresas, preocupar-se com seus indicadores de ESG ajuda não apenas a conquistar novos investidores, como também a diminuir seus riscos ambientais e regulatórios, prevenindo crises e aliviando a instabilidade dos papéis.

Embora o termo tenha surgido inicialmente ligado ao mundo financeiro, ESG tornou-se um acrônimo de referência para toda a sociedade, que exige cada vez mais das empresas uma posição de transparência, ética e respeito às pessoas e ao meio ambiente.

O que é considerado em cada dimensão

A dimensão Ambiental considera como a empresa se sai em relação à minimização de seu impacto ambiental, com a diminuição do consumo de carbono e o uso adequado dos recursos naturais, entre outros critérios.

A dimensão Social abrange todas as questões da relação da empresa com seus empregados, fornecedores, parceiros, clientes e com as comunidades nas quais atua. Inclui ainda aspectos como apoio à diversidade e à não discriminação de qualquer grupo social, seja no ambiente de trabalho ou nas esferas públicas de ação das marcas (como campanhas de marketing e outros).

O critério Governança engloba as providências de administração ética do negócio, transparência na prestação de contas à sociedade e combate à corrupção.

Acompanhe as notícias sobre ESG em nosso site e inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber um resumo semanal gratuito em seu e-mail.

O uso dos critérios de ESG nas decisões de negócio

Os critérios de ESG são cada vez mais levados em conta pelos investidores na hora de decidir um investimento. Muitas instituições já oferecem índices para mensurar o resultado de empresas com boas práticas de ESG. Há também uma crescente indústria de fundos especializados em investie em empresas que estão na vanguarda das preocupações com ESG.

Para analisar o grau de aderência das empresas aos critérios de ESG, muitos índices e indicadores são usados. Cada vez mais as companhias procuram incorporar esse tipo de dado em suas prestações de contas, ao passo que grandes provedores de informação ao mercado oferecem aos investidores uma série de dados e análises.

A falta de padronização de dados e a não obrigatoriedade de prestação de contas por certos critérios de ESG (a quantidade de dados obrigatórios varia de país para país e de acordo com a área de atuação) são alguns dos obstáculos que a sociedade terá de enfrentar para que se consolide essa nova forma de analisar o desempenho – e o retorno social – das empresas.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo da revista ESG Insights, além de notícias e outros conteúdos sobre sustentabilidade. Grátis no seu e-mail. CADASTRE-SE

O post O que é ESG e qual sua importância apareceu primeiro em ESG Insights.