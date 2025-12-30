ESG Insights FT vê crescimento de empregos em investimentos sustentáveis e ESG

Os maiores gerentes de ativos do mundo iniciaram uma onda de contratações em suas equipes de stewardship e de investimentos sustentáveis, informa o Financial Times em na coluna Attracta Mooney. O movimento é uma resposta à demanda crescente por investimentos atrelados a fatores ambientais, sociais e de governança ( ESG).

O número de pessoas nas equipes de stewardship das principais casas de fundos quase dobrou entre 2017 e 2020, segundo dados compilados pelo Financial Times .

As equipes de stewardship supervisionam as discussões com os diretores do conselho sobre questões como remuneração de executivos e divulgações ambientais, além de votar nas reuniões anuais das empresas.

Ao mesmo tempo, o número de pessoas que atuam em outros trabalhos relacionados aos investimentos ESG aumentou quase quatro vezes, mostram os números do FT.

Veja a matéria completa no site do Financial Times .

Inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber em seu e-mail as novidades do tema.

O post FT vê crescimento de empregos em investimentos sustentáveis e ESG apareceu primeiro em ESG Insights.