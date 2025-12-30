ESG Insights ESG Insights é primeiro site especializado no tema

A Cross Content acaba de lançar a iniciativa ESG Insights, primeiro espaço de informação no Brasil dedicado exclusivamente à discussão do investimento orientado por questões ambientais, sociais e de governança (ESG, pela sigla em inglês).

Com informações a análises, ESG Insights tem por objetivo fomentar o debate sobre o tema. A ideia é fazer com que mais empresas e investidores entendam que investimento lucrativo é aquele em que todos ganham: o acionista, a empresa, a sociedade e o planeta.

O site foi lançado em fase beta, com conteúdo ainda em construção. Em paralelo, está sendo criada também uma newsletter semanal gratuita. Essas são apenas as primeiras iniciativas da plataforma ESG Insights, que deve ganhar novos produtos em breve.

Os planos para o ESG Insights incluem também a criação de podcasts, vídeos e novos produtos editoriais e de análise. O objetivo é estar ao lado do investidor com propósito e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas do mercado financeiro a encontrar novos caminhos para atendê-los. Leia mais sobre o site.

Quem faz o ESG Insights

ESG Insights é uma iniciativa da Cross Content, uma produtora com 18 anos de mercado que acredita que a comunicação é o combustível da transformação. Trabalhamos para criar sites, vídeos, livros e relatórios que sejam práticos, instigantes e promovam a mudança. Abraçar o tema do ESG é, portanto, consequência de toda essa nossa história.

