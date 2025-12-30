As 14 tendências em ESG para 2020
O investimento atrelado a critérios ambientais, sociais e de governança ( ESG) está deixando de ser uma opção restrita a investidores ambientalmente conscientes. O assunto ganha cada vez mais importância em todo o mercado, já que essas questões têm impacto direto na lucratividade e na redução de riscos.

O documento ESG and sustainable finance: The 2020 playbook, preparado pela empresa de análises e dados Refinitiv, traz uma análise do cenário e lista as 14 tendências que devem orientar esse tema em 2020. São textos elaborados por 12 consultores e especialistas em investimentos ESG e finanças sustentáveis de diversas partes do mundo.

Veja as principais tendências, segundo a Refinitiv.

  1. A economia de baixo carbono mudará o mundo para melhor.
  2. A reconectividade mudará a maneira como pensamos sobre finanças sustentáveis. Reconectividade significa ver a nós mesmos como parte de um sistema, e não como entidades autossuficientes.
  3. Os investidores serão desafiados a criar valor sustentável.
  4. O financiamento sustentável ganhará impulso.
  5. Os participantes do mercado financeiro incentivarão e promoverão um futuro sustentável.
  6. Negócios sustentáveis crescerão mais rapidamente em mercados em desenvolvimento.
  7. Os Donor-Ddvised Funds (DAF), ou fundos aconselhados pelos doadores, impulsionarão os investimentos de impacto.
  8. O capital humano será um aspecto importante para os investidores.
  9. Cidades inteligentes e sustentáveis apresentarão mais oportunidades de investimento.
  10. A economia circular mudará a mentalidade dos investidores.
  11. As pessoas impulsionarão o progresso do investimento ESG.
  12. ESG desencadeará uma revolução de dados.
  13. O setor privado aumentará seu impacto sobre o lixo plástico.
  14. O ESG acelerará ecossistemas sustentáveis nos países em desenvolvimento.

Para ler na íntegra o documento ESG and sustainable finance: The 2020 playbook, com as 14 tendências para o ano de 2020, visite o site da Refinitiv.

