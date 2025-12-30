ESG Insights As 14 tendências em ESG para 2020

O investimento atrelado a critérios ambientais, sociais e de governança ( ESG) está deixando de ser uma opção restrita a investidores ambientalmente conscientes. O assunto ganha cada vez mais importância em todo o mercado, já que essas questões têm impacto direto na lucratividade e na redução de riscos.

O documento ESG and sustainable finance: The 2020 playbook, preparado pela empresa de análises e dados Refinitiv, traz uma análise do cenário e lista as 14 tendências que devem orientar esse tema em 2020. São textos elaborados por 12 consultores e especialistas em investimentos ESG e finanças sustentáveis de diversas partes do mundo.

Veja as principais tendências, segundo a Refinitiv.

A economia de baixo carbono mudará o mundo para melhor. A reconectividade mudará a maneira como pensamos sobre finanças sustentáveis. Reconectividade significa ver a nós mesmos como parte de um sistema, e não como entidades autossuficientes. Os investidores serão desafiados a criar valor sustentável. O financiamento sustentável ganhará impulso. Os participantes do mercado financeiro incentivarão e promoverão um futuro sustentável. Negócios sustentáveis crescerão mais rapidamente em mercados em desenvolvimento. Os Donor-Ddvised Funds (DAF), ou fundos aconselhados pelos doadores, impulsionarão os investimentos de impacto. O capital humano será um aspecto importante para os investidores. Cidades inteligentes e sustentáveis apresentarão mais oportunidades de investimento. A economia circular mudará a mentalidade dos investidores. As pessoas impulsionarão o progresso do investimento ESG. ESG desencadeará uma revolução de dados. O setor privado aumentará seu impacto sobre o lixo plástico. O ESG acelerará ecossistemas sustentáveis nos países em desenvolvimento.

Para ler na íntegra o documento ESG and sustainable finance: The 2020 playbook, com as 14 tendências para o ano de 2020, visite o site da Refinitiv.

Inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber em seu e-mail as novidades do tema.

Insights no seu e-mail Um resumo da revista ESG Insights, além de notícias e outros conteúdos sobre sustentabilidade. Grátis no seu e-mail. CADASTRE-SE

Últimas notícias

O post As 14 tendências em ESG para 2020 apareceu primeiro em ESG Insights.