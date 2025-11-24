ESG Insights Tourists, go home: os protestos contra o turismo em massa

POR FREYA HIGGINS-DESBIOLLES

Neste quente verão europeu, os protestos contra o turismo ganharam as manchetes, de Barcelona a Veneza, Mallorca e Ilhas Canárias. No entanto, a agitação não se limita à Europa.

Na Cidade do México, em julho, protestos pacíficos contra o turismo excessivo e a gentrificação por “nômades digitais” estrangeiros tornaram-se violentos, com um pequeno grupo de manifestantes quebrando vitrines e saqueando lojas.

No início deste ano, o conselho de turismo do Japão pediu aos australianos que trocassem Tóquio e Kyoto (onde os turistas foram acusados de assediar gueixas) por destinos menos viajados. Os turistas também foram criticados por se comportarem mal na Antártica e em Bali (onde o turismo é responsável por 60-70% do produto interno bruto).

Embora a inquietação com o turismo excessivo na Europa remonte pelo menos a 2017, este ano é um marco: pela primeira vez, os protestos foram coordenados por ativistas comunitários em todo o continente. Os moradores locais recorreram a grafites antiturismo em Atenas, ataques com pistolas de água na Itália, em Portugal e na Espanha, e a um desfile aquático contra navios de cruzeiro em Veneza. Avisos de segurança para viajantes para a Europa foram emitidos nesta temporada de verão no norte.

As queixas mais comuns são a superlotação, a falta de condições de moradia e os danos aos ambientes físicos e naturais. Em outros lugares do mundo, as preocupações também incluem políticas de turismo desequilibradas, turistas insensíveis e especulação imobiliária.

Mas os protestos locais contra o turismo não são novos. Eles têm uma longa história: desde a Roma antiga e Brighton do século XIX até o Havaí e o Caribe, após o surgimento do turismo de massa na década de 1950.

Roma Antiga e Brighton do século XIX

O fato de não gostar de turistas remonta à época em que as pessoas se mudavam para “fugir”. Em 51 d.C., o filósofo Sêneca, o Jovem, escreveu sobre turistas que fugiam de Roma para ir à praia:

Por que tenho que olhar para bêbados cambaleando ao longo da orla ou para festas barulhentas de barcos […] Quem quer ouvir as brigas de seresteiros noturnos?

Isso poderia ter sido escrito por um morador local que sofre com os excessos de embriaguez do “turismo de despedida de solteiro” na Amsterdã de hoje. O choque de culturas entre a vida dos habitantes locais, focada no trabalho e na família, e o espírito de “deixar tudo para trás” dos visitantes é atemporal.

As bases modernas do turismo atual foram lançadas em 1800, no Reino Unido. Elas incluíam a agência de turismo desenvolvida por Thomas Cook, as tecnologias de transporte da ferrovia e dos navios a vapor e uma cultura de turismo estabelecida pelo que ficou conhecido como European Grand Tour.

Os protestos e o sentimento antiturismo se desenvolveram rapidamente. No Reino Unido, por exemplo, os ricos começaram a tirar férias à beira-mar. Os resorts foram desenvolvidos para atendê-los, mas a vida dos moradores muitas vezes foi afetada por esses recém-chegados.

Os tumultos de 1827 em Brighton marcaram um dos primeiros confrontos contra o turismo. Os barcos de pesca foram retirados da orla da praia depois que os turistas reclamaram das redes de pesca espalhadas na praia e da presença rude dos pescadores. Os protestos foram reprimidos, os barcos foram retirados da praia principal da cidade e a sensibilidade dos turistas foi aplacada.

Na década de 1880, protestos e ativismo concertados visavam impedir que as ferrovias trouxessem trens cheios de turistas para o pitoresco Lake District do Reino Unido. “Os estúpidos rebanhos de turistas modernos se deixam esvaziar como brasas de um saco em Windermere e Keswick”, escreveu o filósofo John Ruskin. Os manifestantes obtiveram pelo menos uma vitória temporária.

Navios de cruzeiro, parques temáticos e “marketing aloha”

Desde a Segunda Guerra Mundial, entretanto, o catalisador desses protestos foi a “massificação” do turismo. Isso resulta de um setor de turismo globalizado e comercializado. Ele é simbolizado por navios de cruzeiro, jatos jumbo e grandes parques temáticos.

O turismo de massa foi o resultado do crescimento da classe média, que recebeu férias remuneradas. Os sistemas de transporte de massa tornaram o turismo mais barato, mais acessível e mais abrangente. Desenvolveu-se uma cultura turística, na qual certos segmentos da população global começaram a ver as férias frequentes como um direito, em vez de um raro privilégio.

O livro clássico The Golden Hordes inclui um capítulo intitulado “Paradise Rejected”. Ele documenta o sentimento antiturismo local, desde o Caribe até o Havaí e a Europa. Os autores Louis Turner e John Ash relatam incidentes violentos contra o turismo na década de 1970 em lugares como a Jamaica.

Os governos frequentemente lançavam “campanhas do sorriso” nacionais para tentar evitar que os turistas abandonassem seus países como destinos. Isso aconteceu enquanto muitos desses países estavam se descolonizando e traçando caminhos para a independência.

Os indígenas Kanaka Ma’oli do Havaí protestaram contra o turismo durante décadas, à medida que o setor de turismo de massa se desenvolveu. O turismo no Havaí foi parcialmente baseado em aspectos abusivos de suas culturas, especialmente marketing “aloha”: romantizar a cultura de forma estereotipada para atrair as fantasias exóticas dos viajantes.

Muitos dos protestos do Havaí aconteceram em suas praias, onde os habitantes locais informavam os turistas sobre seu contexto político e sobre a crise imobiliária induzida pelo turismo. A partir de 2004, alguns ativistas locais começaram a liderar “Detours” para os turistas, a fim de compartilhar os pontos de vista dos habitantes locais e contar histórias alternativas.

Mais recentemente, os residentes do Havaí protestaram contra a reabertura do turismo muito cedo após os incêndios de 2023 em Maui, organizando um “fish-in”. Uma coalizão organizou moradores locais para pescar em frente aos resorts de turismo em Kaanapali Beach, para chamar a atenção para a falta de moradia permanente dos moradores e a lentidão da recuperação pós-desastre.

Esse é um exemplo claro de turistificação, em que os residentes sentem que o sucesso do turismo é priorizado em relação ao bem-estar local.

Nessa era pós-guerra, os governos também competiram para sediar megaeventos esportivos, em parte pelos efeitos do turismo. As cidades brasileiras foram abaladas por protestos de movimentos sociais contra os enormes custos de sediar a Copa do Mundo de Futebol da Fifa em 2014. A polícia de choque foi chamada para reprimir as manifestações.

Os protestos podem em breve dar lugar a estratégias comunitárias mais abrangentes. Os movimentos sociais estão se organizando contra o turismo excessivo e a turistificação. Por exemplo, um Congresso realizado recentemente em Barcelona (de 3 a 6 de julho) reuniu participantes de toda a Europa para criar coalizões de aprendizado para capacitar as comunidades. Ele foi convocado pela rede global Stay Grounded.

Olhando para trás, “antiturismo” talvez seja o termo errado. As comunidades locais não são necessariamente contra os turistas e o turismo. Elas são contra turistas desrespeitosos, um setor de turismo voltado para o crescimento e governos que não conseguem gerenciar o turismo de forma eficaz no interesse de seus residentes locais.

Há muito tempo, ficou claro que precisamos fazer melhor, e as comunidades locais, cansadas, estão resolvendo o problema com suas próprias mãos.

Freya Higgins-Desbiolles – Professora adjunta em Gestão de Turismo, na University of South Australia.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Foto: Peter Haas/Creative Commons Navios de cruzeiro, jatos jumbo e grandes parques temáticos são símbolos do turismo em massa

