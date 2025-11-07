ESG Insights Como a IA está redefinindo as habilidades mais valorizadas nas empresas

POR MURUGAN ANANDARAJAN

A empresa de consultoria Accenture demitiu recentemente 11.000 funcionários enquanto expandia seus esforços para treinar trabalhadores no uso da inteligência artificial. Isso é um forte lembrete de que a mesma tecnologia que impulsiona a eficiência também está redefinindo o que é necessário para manter um emprego.

E a Accenture não está sozinha. A IBM já substituiu centenas de funções por sistemas de IA, ao mesmo tempo que criou novos empregos nas áreas de vendas e marketing. A Amazon cortou pessoal, mesmo enquanto expande as equipes que criam e gerenciam ferramentas de IA. Em todos os setores, desde bancos até hospitais e a indústria criativa, trabalhadores e gestores estão tentando compreender quais funções vão desaparecer, quais vão evoluir e quais novas vão surgir.

Eu pesquiso e leciono na Faculdade de Administração LeBow da Universidade Drexel, estudando como a tecnologia muda o trabalho e a tomada de decisões. Meus alunos frequentemente perguntam como podem se manter empregáveis na era da IA. Executivos me perguntam como construir confiança em uma tecnologia que parece avançar mais rápido do que as pessoas conseguem se adaptar a ela. No fim das contas, ambos os grupos estão realmente perguntando a mesma coisa: quais habilidades são mais importantes em uma economia onde as máquinas podem aprender?

Para responder a essa pergunta, analisei os dados de duas pesquisas que meus colegas e eu realizamos neste verão. Na primeira, a Pesquisa sobre Integridade de Dados e Preparação para IA, perguntamos a 550 empresas em todo os EUA como elas usam e investem em IA. Para a segunda, a Pesquisa sobre Perspectivas de Contratação em Faculdades, analisamos como 470 empregadores viam a contratação de nível básico, o desenvolvimento da força de trabalho e as habilidades de IA nos candidatos. Esses estudos mostram os dois lados da equação: aqueles que estão desenvolvendo IA e aqueles que estão aprendendo a trabalhar com ela.

A IA está em toda parte, mas as pessoas estão preparadas?

Mais da metade das organizações nos informou que a IA agora orienta a tomada de decisões diárias, mas apenas 38% acreditam que seus funcionários estão totalmente preparados para utilizá-la. Essa lacuna está remodelando o mercado de trabalho atual. A IA não está apenas substituindo os trabalhadores; ela está revelando quem está preparado para trabalhar com ela.

Nossos dados também mostram uma contradição. Embora muitas empresas agora dependam da IA internamente, apenas 27% dos recrutadores dizem que se sentem confortáveis com candidatos que usam ferramentas de IA para tarefas como escrever currículos ou pesquisar faixas salariais.

Em outras palavras, as mesmas ferramentas nas quais as empresas confiam para tomar decisões de negócios ainda levantam dúvidas quando os candidatos a emprego as utilizam para avançar na carreira. Até que essa visão mude, mesmo os trabalhadores qualificados continuarão recebendo mensagens contraditórias sobre o que realmente significa “uso responsável da IA”.

Na Pesquisa sobre Integridade de Dados e Preparação para IA, essa lacuna de preparação ficou mais evidente em trabalhos operacionais e de atendimento ao cliente, como marketing e vendas. Essas são as mesmas áreas em que a automação está avançando rapidamente e as demissões tendem a ocorrer quando a tecnologia evolui mais rápido do que as pessoas conseguem se adaptar.

Ao mesmo tempo, descobrimos que muitos empregadores não atualizaram seus requisitos de diploma ou credenciais. Eles ainda estão contratando com base nos currículos de ontem, enquanto o trabalho de amanhã exige fluência em IA. O problema não é que as pessoas estão sendo substituídas pela IA, mas que a tecnologia está evoluindo mais rápido do que a maioria dos trabalhadores consegue se adaptar.

Quais habilidades são relevantes para as empresas?

Nossa pesquisa sugere que as habilidades mais intimamente ligadas à adaptabilidade compartilham um tema, que chamo de “fluência em IA humana”. Isso significa ser capaz de trabalhar com sistemas inteligentes, questionar seus resultados e continuar aprendendo à medida que as coisas mudam.

Em todas as empresas, os maiores desafios residem na expansão da IA, garantindo a conformidade com os padrões éticos e regulatórios e conectando a IA a objetivos comerciais reais. Esses obstáculos não têm a ver com codificação, mas com bom senso.

Nas minhas aulas, enfatizo que o futuro favorecerá as pessoas que conseguirem transformar a produção das máquinas em insights humanos úteis. Chamo isso de bilinguismo digital: a capacidade de navegar com fluência tanto pelo julgamento humano quanto pela lógica das máquinas.

O que os especialistas em gestão chamam de “requalificação” – ou aprender novas habilidades para se adaptar a uma nova função ou a grandes mudanças em uma função antiga – funciona melhor quando as pessoas se sentem seguras para aprender. Em nossa Pesquisa sobre Integridade de Dados e Preparação para IA, organizações com governança forte e alto nível de confiança eram quase duas vezes mais propensas a relatar ganhos em desempenho e inovação. Os dados sugerem que, quando as pessoas confiam em seus líderes e sistemas, elas estão mais dispostas a experimentar e aprender com os erros. Dessa forma, a confiança transforma a tecnologia de algo a ser temido em algo com que se pode aprender, dando aos funcionários a confiança necessária para se adaptarem.

De acordo com a Pesquisa sobre Perspectivas de Contratação em Faculdades, cerca de 86% dos empregadores agora oferecem treinamento interno ou boot camps online, mas apenas 36% afirmam que habilidades relacionadas à IA são importantes para cargos de nível básico. A maioria dos treinamentos ainda se concentra em habilidades tradicionais, em vez daquelas necessárias para os novos empregos em IA.

As empresas mais bem-sucedidas tornam o aprendizado parte do próprio trabalho. Elas criam oportunidades de aprendizado em projetos reais e incentivam os funcionários a experimentar. Costumo lembrar aos líderes que o objetivo não é apenas treinar as pessoas para usar a IA, mas ajudá-las a pensar junto com ela. É assim que a confiança se torna a base para o crescimento e como a requalificação ajuda a reter funcionários.

Novas regras de contratação

Na minha opinião, as empresas líderes em IA não estão apenas cortando empregos; elas estão redefinindo-os. Para ter sucesso, acredito que as empresas precisarão contratar pessoas que possam conectar a tecnologia com bom senso, questionar o que a IA produz, explicá-la claramente e transformá-la em valor comercial.

Nas empresas que estão colocando a IA em prática de forma mais eficaz, a contratação não se resume mais a currículos. O que importa é como as pessoas aplicam características como curiosidade e bom senso a ferramentas inteligentes. Acredito que essas tendências estão levando a novas funções híbridas, como tradutores de IA, que ajudam os tomadores de decisão a entender o que os insights da IA significam e como agir com base neles, e coaches digitais, que ensinam as equipes a trabalhar com sistemas inteligentes. Cada uma dessas funções conecta o bom senso humano à inteligência artificial, mostrando como os empregos do futuro combinarão habilidades técnicas com insights humanos.

Essa combinação de discernimento e adaptabilidade é a nova vantagem competitiva. O futuro não recompensará apenas os trabalhadores mais técnicos, mas aqueles que podem transformar a inteligência – humana ou artificial – em valor real.

Murugan Anandarajan – Professor de Ciências da Decisão e Sistemas de Informação Gerencial na Universidade Drexel.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Foto: DC Studio/Freepik

