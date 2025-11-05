Como as pequenas e médias empresas podem adotar práticas ESG

Nos últimos anos, o termo ESG deixou de ser exclusividade das grandes corporações e passou a integrar também a agenda das pequenas e médias empresas. A adoção dessas práticas, além de contribuir para um futuro mais sustentável, tornou-se um diferencial competitivo, capaz de atrair clientes, investidores e talentos.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), quase 70% dos pequenos negócios já adotam alguma prática ESG. Entre os pilares, a governança lidera com 87,2% de adesão, seguida por práticas ambientais (75%) e sociais (56,4%).
Além disso, cerca de 70% dos micro e pequenos empreendedores brasileiros estão dispostos a investir em práticas mais sustentáveis para seus negócios, segundo estudo divulgado pelo fundo de investimento Estímulo, realizado em parceria com a consultoria Roda Ambiental.
O movimento é impulsionado tanto por mudanças no comportamento dos consumidores, que valorizam marcas éticas, quanto por demandas do mercado e das cadeias de fornecedores, que exigem transparência e responsabilidade socioambiental de seus parceiros.
Cada vez mais, as empresas estão percebendo que incorporar o ESG à gestão não é apenas uma questão de imagem, mas uma forma de garantir longevidade, relevância e oportunidades de negócio, fatores que se tornam diferenciais estratégicos.
Ao contrário do que muitos imaginam, ESG não se resume à preservação ambiental. Ou seja, uma empresa sustentável não é aquela que se preocupa somente com a letra “E” da sigla.
A sustentabilidade abrange um conjunto mais amplo de práticas que buscam equilibrar o desempenho econômico, o cuidado com as pessoas e a responsabilidade ambiental. Ser sustentável é integrar ética, responsabilidade social e ambiental em todas as dimensões do negócio, garantindo não apenas a sobrevivência da empresa, mas também seu papel positivo na sociedade.
Mas afinal, como essas empresas podem começar essa jornada ESG mesmo com recursos limitados?
Como adotar práticas ESG
Para pequenas e médias empresas, adotar práticas ESG pode parecer um desafio, mas o primeiro passo é começar com ações simples – porém estruturadas.
- Ambiental – No pilar ambiental, as companhias podem implementar medidas de eficiência energética, como substituir lâmpadas por modelos de LED, reduzir o desperdício de água e energia e incentivar o uso consciente de recursos. Também é importante promover ações de reciclagem, reutilização e descarte adequado, além de buscar fornecedores que também adotem práticas sustentáveis. Essas mudanças reduzem custos operacionais e demonstram compromisso com o meio ambiente.
- Social – No aspecto social, é fundamental valorizar as pessoas que fazem parte do negócio. Isso inclui oferecer condições de trabalho seguras e justas, incentivar o desenvolvimento profissional e promover a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo. As empresas também podem criar ações de impacto comunitário, como parcerias com escolas, ONGs e projetos locais. Além de fortalecer o vínculo com a comunidade, essas práticas aumentam o engajamento dos colaboradores e melhoram a reputação da marca perante clientes e parceiros.
- Governança – Para governança, é essencial adotar uma gestão transparente e ética. As pequenas e médias empresas podem começar estabelecendo códigos de conduta, políticas de compliance e mecanismos de prestação de contas. Manter registros claros, comunicar resultados e tomar decisões com base em critérios de responsabilidade e longo prazo são atitudes que reforçam a confiança do mercado.
