ESG Insights Distopia urbana

A foto de Rafa Neddermeyer que ilustra este texto parece ter saído de um filme de ficção científica em que a Terra foi destruída e pouco restou dela. Na verdade, é quase isso: trata-se de um pátio de veículos próximo à Polícia Rodoviária Federal, em Porto Alegre. Naquele fatídico maio de 2024, a capital gaúcha viveu um trailer de um futuro distópico moldado pela crise climática e pelo aquecimento global.

Se a inação de parte da sociedade corrobora com esse futuro lamacento, é hora de nos insurgimos contra isso, buscando soluções que ajudem a enfrentar e reverter esse prognóstico. Garantir qualidade de vida para seus habitantes é o que se espera das cidades.

“Queremos reequilibrar o uso do espaço público: mais lugares para as pessoas e menos para os carros. Regenerar a natureza e a biodiversidade nas cidades, desenvolver mais vegetação e árvores, e oferecer cidades mais respiráveis”, defende o urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, autor do revolucionário conceito da cidade de 15 minutos.

Exemplos desses esforços são vistos em todo o mundo – como cidades trocando grandes autopistas por áreas de convivência e circulação ativa. Com os esforços dos governos, engajamento da população e participação da iniciativa privada, é possível tornar as cidades mais habitáveis. É uma corrida contra o tempo – e, infelizmente, nem todos se deram conta disso.

Revista ESG Insights nº 2 – Cidades e urbanismo Distopia urbana – Crise climática expõe a fragilidade do nosso modelo de urbanização A cidade e o bem-estar – Qualidade de vida não deve ficar apenas no mundo das ideias A 15 minutos da qualidade de vida – Para Carlos Moreno, idealizador do conceito da cidade de 15 minutos, é preciso otimizar o tempo de deslocamento na cidade, a fim de garantir acesso aos direitos da população As paredes gritam – E o que dizem quando falam? O que dizem quando calam? Cidades mais inteligentes e mais humanas – Smart cities dialogam com soluções múltiplas e não apenas com tecnologia Inteligência para as cidades – O que precisamos hoje não é apenas de cidades “inteligentes”, mas de inteligência para as cidades Comunidades no modo sobrevivência – O aquecimento global é real. Mas não é o mesmo para todos, ainda que vivam lado a lado As cidades e seus pulmões verdes – Parques urbanos, mesmo os menores, trazem resultados na melhoria da qualidade do ar das metrópoles Deu ruim – Excessos elitistas desacreditam as concessões de praças e parques em São Paulo. Dá para resolver? Como as empresas podem ajudar – Parcerias público-privadas são um atalho para a inovação urbana mais rápida e efetiva

EDIÇÃO ANTERIOR Revista ESG Insights nº 1 Moda e sustentabilidade

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Crise climática expõe a fragilidade do nosso modelo de urbanização

O post Distopia urbana apareceu primeiro em ESG Insights.