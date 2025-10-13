ESG Insights Como as lavanderias podem se tornar mais sustentáveis

As lavanderias têm um papel estratégico na transição para um modelo de consumo mais sustentável. Ao mesmo tempo em que prestam um serviço essencial, elas lidam com grandes volumes de água, energia e produtos químicos, recursos cujo uso eficiente é decisivo para reduzir impactos ambientais.

A adoção de tecnologias limpas, o reaproveitamento de insumos e a substituição de materiais descartáveis por opções ecológicas estão entre as práticas que vêm transformando o setor e tornando as lavanderias mais sustentáveis.

Eficiência hídrica e energética

Uma das principais frentes de inovação está na gestão da água. Equipamentos modernos com sistemas de filtragem e reaproveitamento permitem reduzir drasticamente o consumo.

A rede 5àsec, por exemplo, economiza mais de 80 litros de água potável por ciclo de limpeza com 30 peças, uma redução de cerca de 15% em comparação a processos tradicionais.

O uso racional de energia também é prioridade: processos automatizados otimizam o tempo de lavagem e secagem, diminuindo o consumo elétrico e o desgaste dos tecidos.

Produtos menos agressivos e economia circular

Outro ponto-chave é a substituição dos produtos químicos convencionais por opções biodegradáveis, que evitam a poluição de rios e nascentes.

Além disso, os métodos de limpeza profissional ajudam a prolongar a vida útil das roupas, reduzindo a necessidade de novos produtos e fortalecendo a economia circular.

Redução de resíduos e novas embalagens

As embalagens são outro foco de atenção. A 5àsec substituiu as sacolas plásticas tradicionais por versões compostáveis à base de cana-de-açúcar e por ecobags feitas com garrafas PET recicladas. Entre 2023 e 2025, mais de 450 toneladas de plástico deixaram de ser descartadas no meio ambiente e mais de 85 mil embalagens plásticas foram substituídas por alternativas biodegradáveis. Essas ações refletem uma tendência crescente de repensar todo o ciclo de consumo dentro das lavanderias, desde o atendimento até a devolução das peças ao cliente.

O autosserviço e o avanço das lavanderias sustentáveis

Modelos de autosserviço também podem se tornar aliados da sustentabilidade. A LavPop, marca do Grupo Froth, opera 100% nesse formato e adota processos eco-friendly que consomem até 30% menos água e energia que a lavagem doméstica. A eficiência operacional é combinada ao uso de insumos biodegradáveis, reduzindo o impacto ambiental e democratizando o acesso a práticas sustentáveis.

As lavanderias sustentáveis não se limitam à escolha de produtos “verdes”: envolve repensar toda a cadeia de valor — do uso da água e energia ao descarte de resíduos e à durabilidade das roupas. Com soluções inovadoras e investimentos contínuos em tecnologia, o setor mostra que é possível unir conveniência, economia e responsabilidade ambiental em um mesmo ciclo de limpeza.

Foto: Domínio público Lavanderias sustentáveis: menos consumo de água e escolha adequada de produtos estão entre as principais medidas adotadas

