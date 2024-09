ESG Insights Resumo da semana ESG: padrões e normas ESG, ranking de diversidade, divulgações climáticas

Nesta semana, o ESG Insights deu destaque a um conteúdo didático sobre os principais padrões e normas envolvendo ESG para as empresas brasileiras.

Além disso, a cobertura trouxe assuntos como ranking com as 100 empresas mais diversas do mundo, e a parceira da CVM com o CDP – a fim de simplificar relatórios de conformidade aos futuros padrões obrigatórios do ISSB. Confira as publicações e assine também nossa newsletter .

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: wutzkoh/Canva Conteúdos publicados ao longo da semana no ESG Insights

O post Resumo da semana ESG: padrões e normas ESG, ranking de diversidade, divulgações climáticas apareceu primeiro em ESG Insights .