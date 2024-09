ESG Insights IFRS publica guia para aplicação voluntária do ISSB

A IFRS Foundation publicou nesta quarta-feira (25) um guia com o objetivo de apoiar as empresas que tenham optado por aplicar voluntariamente os padrões internacionais emitidos pelo International Sustainability Standards Board (ISSB). O documento Voluntarily applying ISSB standards – A guide for preparers ( Aplicação voluntária das normas ISSB – Um guia para preparadores ) foi criado para orientar os primeiros passos na adoção das normas, além de ajudar as companhias a comunicar seu progresso aos investidores.

As normas ISSB servem como referência para que as empresas atendam a requisitos de sustentabilidade. Essa prestação de contas tende a se tornar obrigatória em um número cada vez maior de países e regiões.

No Brasil, decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornará obrigatório o uso desses padrões. A Resolução nº 193 da CVM, de 10 de outubro de 2023, estabelece que as empresas brasileiras deverão adotar as normas ISSB, com relatórios voluntários começando em 2024 e a conformidade obrigatória entrando em vigor em 1º de janeiro de 2026.

A Europa também considera os padrões ISSB em suas determinações para relatórios de sustentabilidade.

Além disso, as normas ISSB fornecem aos investidores uma linha de base global de divulgações para ajudar a informar as decisões de investimento.

Guias para ISSB

O guia será uma ferramenta útil para as empresas, particularmente em países ou regiões sem requisitos regulatórios para aplicar as normas ISSB.

O documento é o mais recente de uma série de publicações destinadas a apoiar a implementação dos padrões IFRS S1 (requisitos gerais para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade) e IFRS S2 (divulgações relacionadas ao clima).

Baixe o guia sobre as normas IFRS S1 e S2 do ISSB.

No Brasil, há também uma publicação produzida pelo IBGC para conselheiros sobre normas IFRS .

Foto: Pixabay Guias devem auxiliar empresas na implementação dos padrões do ISSB

