ESG Insights Força-tarefa global discute desigualdade e divulgação de dados sociais

Uma nova força-tarefa global foi lançada nesta segunda-feira (23/9) para chamar a atenção sobre os riscos financeiros da desigualdade global. A Força-tarefa sobre Desigualdade e Divulgações Financeiras Relacionadas à Sociedade (Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures, TISFD) desenvolverá um framework global para que empresas e instituições financeiras incluam em seus relatórios dados mais eficazes sobre impactos, dependências, riscos e oportunidades relacionadas a questões sociais, incluindo a desigualdade.

A força-tarefa tem o apoio de mais de 100 organizações e será presidida por quatro copresidentes: Peter Bakker, Sharan Burrow, Arunma Oteh e Gabriela Ramos. Eles liderarão o comitê diretivo da força-tarefa a fim de incentivar práticas comerciais e financeiras que criem sociedades e economias mais justas e fortes.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Divulgação integrada de dados

O comitê diretivo da força-tarefa tem o objetivo de criar uma estrutura de divulgação que seja utilizável no mercado, alinhada com os padrões internacionais de conduta empresarial e integrada aos padrões de relatórios.

A TISFD visa permitir uma ação significativa e acordada entre os atores do mercado, a fim de mitigar os riscos de questões sociais, incluindo a desigualdade. Além disso, ela busca aproveitar as oportunidades significativas resultantes da construção de economias e sociedades mais justas.

A força-tarefa também publicou na segunda-feira o documento People in scope , que trata sobre as necessidades e expectativas dos stakeholders em relação à divulgação de desigualdade e riscos e oportunidades sociais. Veja o documento completo no site.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Canva Empresas devem incluir dados mais eficazes sobre questões sociais em seus relatórios

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Força-tarefa global discute desigualdade e divulgação de dados sociais apareceu primeiro em ESG Insights .