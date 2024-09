ESG Insights Ainda dá para salvar o planeta? Consumidores estão perdendo a fé

Um número crescente de consumidores em todo o mundo está perdendo a fé em nossa capacidade de salvar o planeta. É o que mostra nova pesquisa global da Mintel Consulting. O relatório Global outlook on sustainability revela uma crise de confiança ecológica. O estudo rastreia as prioridades ambientais e sociais, comportamentos de compra, engajamento e nível de compreensão dos tópicos de sustentabilidade. Ao todo, foram ouvidos 10 mil consumidores de 10 países: EUA, Brasil, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, China, Índia e Japão.

Só 40% dos entrevistados dos Estados Unidos concordam com a expressão “se agirmos agora, ainda temos tempo para salvar o planeta”. Na pesquisa anterior, em 2021, 50% estavam de acordo com a afirmação. Globalmente, o número caiu sete pontos percentuais, de 55% em 2021 para 48% em 2024.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Os consumidores também estão menos convencidos de que podem fazer a diferença no futuro do planeta. Houve uma queda no número de entrevistados em todo o mundo que acreditam que suas ações podem ter impacto positivo para o meio ambiente. Esse número foi de de 51% em 2021 para 47% em 2024. A confiança é ainda menor nos EUA. No país, em 2024 45% disseram que seu comportamento pode fazer uma diferença positiva no meio ambiente, abaixo dos 48% em 2021.

Responsabilidade de cada um para salvar o planeta

Quando se trata de assumir a responsabilidade pelas mudanças climáticas, apenas 39% concordam que os EUA estão contribuindo. Isso representa uma queda de sete pontos percentuais em relação a 2021 (46%). Eventos climáticos extremos recentes levaram os americanos a reconsiderar suas ações. O número daqueles que dizem estar fazendo mais para proteger pessoalmente o meio ambiente aumentou de 43% em 2021 para 49% em 2024.

Para a Mintel, as marcas devem desempenhar um papel em tranquilizar e educar as pessoas. O desafio é que as pessoas são céticas sobre suas credenciais verdes: 31% dos consumidores dos EUA não confiam na honestidade das empresas sobre seu impacto ambiental.

Faça download da pesquisa na íntegra no site da Mintel .

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Foto: Storyblocks Estudo da Mintel rastreia as prioridades ambientais e sociais da população

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Ainda dá para salvar o planeta? Consumidores estão perdendo a fé apareceu primeiro em ESG Insights .