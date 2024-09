ESG Insights CVM e CDP fazem parceria para dados de conformidade climática

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Carbon Disclosure Project (CDP) anunciaram uma parceria para agilizar a análise de dados dos relatórios ambientais corporativos no Brasil. A colaboração tem por objetivo facilitar a transição para um ambiente de divulgações climáticas obrigatórias a partir de 2026, com base nos padrões do International Sustainability Standards Board (ISSB).

Pelo acordo, as informações que o CDP recebe das empresas serão enviadas diretamente para a CVM. O CDP fornecerá dados climáticos de aproximadamente 1.100 companhias brasileiras, um universo que representa 86% do mercado de capitais do país. Os números, alinhados ao padrão climático do ISSB (IFRS S2), serão usados para facilitar o cumprimento da nova estrutura de divulgação obrigatória do Brasil.

A CVM, o CDP e as normas ISSB

O acordo tem como base a Resolução nº 193 da CVM , de 10 de outubro de 2023. A medida estabelece que as empresas brasileiras deverão adotar as normas do ISSB, com relatórios voluntários começando em 2024 e a conformidade obrigatória entrando em vigor em 1º de janeiro de 2026. O CDP usa o padrão climático do ISSB como linha de base para sua análise de impacto ambiental.

As empresas que já divulgam informações por meio do CDP terão automaticamente seus dados alinhados ao IFRS S2 e reconhecidos pela CVM.

A parceria também inclui o treinamento de funcionários da CVM e das companhias abertas na entrega de dados ISSB. O CDP também fornecerá insights sobre as tendências nacionais e globais de divulgação financeira relacionadas ao clima.

Foto: Divulgação/CVM Acordo CVM e CDP tem como base os padrões ISSB

