Conheça o ranking das 100 empresas de maior diversidade no mundo (tem brasileira no top 5)

Quatro empresas brasileiras estão entre as 100 empresas líderes do ranking Índice de Diversidade e Inclusão FTSE (FTSE Diversity and Inclusion Index). A Tim Brasil aparece em terceiro lugar na lista, com o mesmo número de ponto da segunda colocada (a alemã Allianz). Em primeiro lugar está a Accenture, da Irlanda. As outras brasileiras no top 100 são a Telefônica, em 25º lugar, Arezzo, em 26º, e Lojas Renner, em 51º.

O ranking de diversidade foi projetado para medir o desempenho relativo das empresas a respeito de fatores que definem locais de trabalho diversificados e inclusivos. São analisadas mais de 15.500 empresas em todo o mundo. A partir desses dados, é criado o ranking das 100 principais companhias de capital aberto com os locais de trabalho mais diversificados e inclusivos.

São ao todo 24 métricas separadas em quatro pilares: diversidade de gênero, inclusão, desenvolvimento de pessoas e controvérsias.

Conheça o ranking de diversidade FTSE

Veja as empresas integrantes do top 100 do Índice de Diversidade e Inclusão FTSE. Os dados são referentes a 30 de junho de 2024.

Nº Empresa Indústria País Índice

1 Accenture Consultoria e serviços de TI Irlanda 82

2 Allianz SE Multiline Seguros Alemanha 81.5

3 Tim Serviços de telecomunicações Brasil 81.5

4 Enel Americas Setor elétrico Chile 81

5 L’Oreal Cosméticos e perfumes França 80.75

6 Moody’s Agências de classificação Estados Unidos 79.25

7 Intesa Sanpaolo Bancos Itália 79

8 Estee Lauder Companies Produtos pessoais Estados Unidos 79

9 Discovery Seguros de saúde e de vida África do Sul 79

10 Kering Varejo de roupas e acessórios França 78.5

11 Enel Chile Setor elétrico Chile 78.5

12 Medtronic Equipamentos médicos Irlanda 78

13 HanesBrands Vestuário e acessórios Estados Unidos 78

14 Moncler Vestuário e acessórios Itália 77.5

15 Singapura Airlines Companhias aéreas Singapura 77.5

16 Merck & Co Farmacêuticas Estados Unidos 77.25

17 Roche Holding Farmacêuticas Suíça 76.75

18 Diageo Vinícolas e destilarias Reino Unido 76.75

19 Hera Multiline Prestadoras de serviços públicos Itália 76.75

20 Enel Setor elétrico Itália 76.5

21 Standard Chartered Bancos Reino Unido 76.5

22 Wal Mart de Mexico Lojas de descontos México 76.5

23 Ralph Lauren Vestuário e acessórios Estados Unidos 76.5

24 AGL Energy Multiline Prestadoras de serviços públicos Austrália 76.25

25 Telefonica Brasil Serviços de telecomunicações Brasil 76.25

26 Arezzo Industria e Comercio Calçados femininos Brasil 76.25

27 Capgemini Consultoria e serviços de TI França 75.75

28 SGS Testing Laboratories Suíça 75.75

29 Toronto-Dominion Bank Bancos Canadá 75.5

30 Banco Santander Bancos Espanha 75.5

31 Bank of Nova Scotia Bancos Canadá 75.5

32 Reckitt Benckiser Group Produtos para casa Reino Unido 75.5

33 Berli Jucker Lojas de departamento Tailândia 75.5

34 Publicis Groupe Marketing e publicidade França 75.25

35 Telefonica Serviços de telecomunicações Espanha 75.25

36 Sun Group Seguros imobiliário e de acidentes Austrália 75.25

37 Owens Corning Produtos para construção Estados Unidos 75

38 Arcadis Construção e engenharia Holanda 74.75

39 Royal Bank of Canada Bancos Canadá 74.5

40 UBS Group Gestão de investimentos e operação de fundos Suíça 74.5

41 NIB Holdings Seguros de saúde Austrália 74.5

42 Emirates Driving Company Serviços educacionais Emirados Árabes Unidos 74.5

43 Altria Group Tabaco Estados Unidos 74.25

44 Infosys Consultoria e serviços de TI Índia 74.25

45 Bank of Montreal Bancos Canadá 74.25

46 Jeronimo Martins Supermercados e lojas de conveniência Portugal 74.25

47 Grupo Energia Bogota Distribuição de gás natural Colômbia 74.25

48 British American Tobacco Tabaco Reino Unido 74

49 Delta Electronics Componentes e equipamentos elétricos Tailândia 73.75

50 Taiwan Mobile Serviços de telecomunicações sem fio Taiwan 73.75

51 Lojas Renner Varejo de roupas e acessórios Brasil 73.75

52 LG Uplus Serviços de telecomunicações sem fio Coreia do Sul 73.75

53 Sony Group Eletrônicos domésticos Japão 73.5

54 Telecom Italia Serviços de telecomunicações Itália 73.5

55 Unitedhealth Group Serviços de saúde Estados Unidos 73.25

56 Telstra Group Serviços de telecomunicações Austrália 73.25

57 Empresas CMPC Produtos de papel Chile 73.25

58 OFX Group Serviços de pagamentos Austrália 73.25

59 Kao Cosméticos e perfumes Japão 73

60 LG H&H Co Produtos pessoais Coreia do Sul 73

61 Pola Orbis Holdings Produtos pessoais Japão 73

62 Inversiones la Construccion Seguros de saúde e de vida Chile 73

63 Merck KGaA Produtos farmacêuticos Alemanha 72.75

64 Treasury Wine Estates Vinícolas Austrália 72.75

65 Zhen Ding Technology Holding Circuitos integrados Ilhas Cayman 72.75

66 China Airlines Companhias aéreas Taiwan 72.75

67 Oesterreichische Post Serviços de entrega Áustria 72.75

68 Proximus Serviços de telecomunicações Bélgica 72.75

69 Prudential Financial Seguros de saúde e de vida Estados Unidos 72.5

70 Hewlett Packard Enterprise Co Equipamentos de computação Estados Unidos 72.5

71 Gold Fields Ouro África do Sul 72.5

72 First Financial Holding Co Bancos Taiwan 72.5

73 TPG Telecom Serviços de telecomunicações sem fio Austrália 72.5

74 Michael Hill International Joias e relógios Austrália 72.5

75 Gap Varejo de roupas e acessórios Estados Unidos 72.25

76 G8 Education Cuidados infantis e serviços familiares Austrália 72.25

77 Bristol-Myers Squibb Co Farmacêuticas Estados Unidos 72

78 Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA Pneus e produtos de borracha França 72

79 Yum China Holdings Restaurantes fast-food China 72

80 Coca Cola HBC Bebidas não alcoólicas Suíça 72

81 Travel + Leisure Co Hotéis e cruzeiros Estados Unidos 72

82 Star Entertainment Group Cassinos e jogos Austrália 72

83 Philip Morris International Tabaco Estados Unidos 71.75

84 Schneider Electric Componentes e equipamentos elétricos França 71.75

85 WPP Marketing e publicidade Reino Unido 71.75

86 Melco Resorts & Entertainment Cassinos e jogos Hong Kong 71.75

87 Industrial Bank of Korea Bancos corporativos Coreia do Sul 71.75

88 Mapfre Multiline Seguros Espanha 71.75

89 Robert Half Serviços de emprego Estados Unidos 71.5

90 Alpha Services and Holdings Bancos Grécia 71.5

91 Minor International Hotéis e cruzeiros Tailândia 71.5

92 Sempra Multiline Prestadoras de serviços públicos Estados Unidos 71.25

93 Emirates NBD Bank Bancos Emirados Árabes Unidos 71.25

94 Paramount Global Mídia Estados Unidos 71.25

95 Mattel Brinquedos e produtos infantis Estados Unidos 71.25

96 Vietnam Dairy Products Produtos lácteos Vietnã 71.25

97 Myer Holdings Lojas de departamento Austrália 71.25

98 Automatic Data Processing Consultoria e serviços de TI Estados Unidos 71

99 RWE Multiline Prestadoras de serviços públicos Alemanha 71

100 Sandvik Maquinários e equipamentos industriais Suécia 71

Mais informações sobre o Índice de Diversidade e Inclusão FTSE

Foto: Christina Wocintechchat/Unsplash Diversidade: índice analisa 15.500 empresas e seleciona as 100 melhores

