ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 9/9

Novas opções de cursos, eventos e premiações na agenda ESG da semana. Confira as oportunidades e assine nossa newsletter para se manter informado e receber a programação antecipadamente.

Agenda de eventos e premiações ESG

Empreendedorismo e Inclusão Social

Análise sobre empreendedorismo e inclusão social com base em dados da última pesquisa de Monitoramento Global do Empreendedorismo. Dia 11/9, via YouTube. Inscreva-se.

BCG X Challenge

Evento seleciona jovens talentos do universo da Ciência e Engenharia de Dados para aplicar seus conhecimentos na resolução de um problema real. Prêmios de até R$12 mil. Inscrições até 12/9.

Inclui PcD

Feira on-line e gratuita sobre empregabilidade para pessoas com deficiência reunirá 5 mil vagas em diferentes áreas, cargos e modelos de trabalho. Dias 17 e 18/9, inscreva-se.

Simpósio Mundial de Sustentabilidade

Evento traz foco nas ações necessárias para alcançar o compromisso da indústria aérea de zerar emissões líquidas de CO2 até 2050. Dias 24 e 25/9, em Miami, nos Estados Unidos. Inscreva-se.

7th Global Conference on Creating Value

Discussões sobre como adotar uma mentalidade e ações conscientes que aumentem o valor das ideias, produtos, serviços, pessoas e instituições. Dias 2 a 4/10, em São Paulo. Inscreva-se.

Fórum Brasil Diverso 2024

Debates sobre igualdade racial no ambiente corporativo e práticas adotadas nos últimos anos pelas empresas. Dias 31/10 a 1/11, em São Paulo. Inscreva-se.

Agenda de cursos sobre ESG

Desvendando o ESG

Curso on-line explora a relação entre as atividades humanas e seus impactos ambientais, promovendo a adoção de práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Inscreva-se.

BNDES Garagem

Programa de incentivo a startups busca impulsionar o potencial de contribuição de ações empreendedoras para desafios sociais e ambientais do país. Inscrições até 11/9.

Harvard Business School Online

Programa on-line sobre como incorporar fatores ESG nas decisões de investimento, avaliando, medindo e gerenciando oportunidades. Dia 25/9, inscreva-se.

Auditor Líder ESG

Programa on-line e ao vivo visa capacitar profissionais para avaliar práticas de ESG, ampliando a compreensão dos riscos e oportunidades da sustentabilidade. Inscrições até 30/9.

Lideranças de Impacto ESG

Programa on-line sobre cada um dos pilares ESG mostra como liderar organizações rumo ao futuro sustentável. Início em 30/9, inscreva-se.

Introdução à Sustentabilidade na Estratégia Empresarial

Curso on-line apresenta conceitos sobre sustentabilidade empresarial para quem está atuando ou migrando para a área ESG. Dias 7/10 a 11/11, inscreva-se.

