ESG Insights Ranking revela principais empresas que valorizam o bem-estar humano

Ranking anual da gestora de ativos Humankind Investments premia empresas que apoiam o bem-estar humano e geram valor para a sociedade. O Humankind 100 de 2024 calcula o impacto das companhias dos Estados Unidos em termos de benefício humano versus sofrimento humano.

As indústrias que tiveram destaque foram as de saúde, alimentos, água e tecnologia. A holding Alphabet (Google), do ramo de serviços on-line gratuitos, obteve a pontuação mais alta no ranking. A empresa ocupa o primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo. O valor positivo da criação de ferramentas digitais gratuitas para os consumidores supera o impacto negativo de fatores como a coleta de dados, segundo análise da Humankind.

As demais companhias que integram o top 10 trabalham com o fornecimento de produtos de saúde, produtos de higiene e ferramentas digitais gratuitas. São elas Eli Lilly & Co. (LLY), Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie Inc. (ABBV), Merck & Co. (MRK), Procter & Gamble (PG), Pfizer (PFE), Amgen (AMGN), Microsoft Corp (MSFT) e Bristol-Myers Squibb (BMY).

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Metodologia do ranking

A metodologia utilizada no ranking analisa as contribuições positivas e negativas de cada organização para a sociedade, estimando um único valor em dólares que representa o valor social e econômico de uma empresa para a humanidade.

A análise calcula o valor econômico abrangente de uma empresa com base não apenas em suas métricas de desempenho financeiro, mas também nos custos e benefícios para a sociedade da condução de seus negócios. Os componentes do cálculo incluem:

Valor do investidor – É o valor estimado para os investidores com base na lucratividade plurianual.

– É o valor estimado para os investidores com base na lucratividade plurianual. Valor do consumido – É o valor estimado para os clientes com base na oferta de um produto ou serviço.

– É o valor estimado para os clientes com base na oferta de um produto ou serviço. Valor do funcionário – É o valor estimado para os funcionários com base em seus salários, bônus e benefícios.

– É o valor estimado para os funcionários com base em seus salários, bônus e benefícios. Valor social – São os custos e benefícios estimados não contabilizados para a sociedade da operação dos negócios da empresa.

Confira a lista completa abaixo e acesse o site para mais detalhes .

Ranking completo das empresas listadas no Humankind 100

1 – Alphabet Inc.

2 – Eli Lilly and Company

3 – Johnson & Johnson

4 – AbbVie Inc.

5 – Merck & Co., Inc.

6 – The Procter & Gamble Company

7 – Pfizer Inc.

8 – Amgen Inc.

9 – Microsoft Corporation

10 – Bristol-Myers Squibb Company

11 – Apple Inc.

12 – Thermo Fisher Scientific Inc.

13 – Deere & Company

14 – The Mosaic Company

15 – Gilead Sciences, Inc.

16 – Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

17 – Archer-Daniels-Midland Company

18 – Intel Corporation

19 – Vertex Pharmaceuticals Inc.

20 – Danaher Corporation

21 – Corteva, Inc.

22 – Colgate-Palmolive Company

23 – IQVIA Holdings, Inc.

24 – Becton, Dickinson and Company

25 – Stryker Corporation

26 – The Cigna Group

27 – Abbott Laboratories

28 – Walmart Inc.

29 – UnitedHealth Group Inc.

30 – CF Industries Holdings, Inc.

31 – GE HealthCare Technologies, Inc.

32 – HCA Healthcare, Inc.

33 – Dell Technologies Inc.

34 – Bunge Global SA

35 – Laboratory Corporation of America Holdings

36 – Ecolab Inc.

37 – Verizon Communications, Inc.

38 – Moderna, Inc.

39 – Baxter International Inc.

40 – AT&T Inc.

41 – HP Inc.

42 – Biogen Inc.

43 – FMC Corporation

44 – JPMorgan Chase & Company

45 – Boston Scientific Corporation

46 – Comcast Corporation

47 – AGCO Corporation

48 – Quest Diagnostics Inc.

49 – Viatris Inc.

50 – Amazon.com, Inc.

51 – Bank of America Corporation

52 – The J. M. Smucker Company

53 – Fresh Del Monte Produce Inc.

54 – McKesson Corporation

55 – Ingredion, Inc.

56 – CVS Health Corporation

57 – Zimmer Biomet Holdings, Inc.

58 – Elevance Health, Inc.

59 – Wells Fargo & Company

60 – Citigroup Inc.

61 – PepsiCo, Inc.

62 – Kenvue Inc.

63 – Avantor, Inc.

64 – Agilent Technologies, Inc.

65 – American Water Works Company, Inc.

66 – T-Mobile US, Inc.

67 – Catalent Inc.

68 – The Home Depot, Inc.

69 – Centene Corporation

70 – Morgan Stanley

71 – Veralto Corporation

72 – Church & Dwight Co., Inc.

73 – Conagra Brands, Inc.

74 – Cencora, Inc.

75 – The Goldman Sachs Group, Inc.

76 – Intuitive Surgical, Inc.

77 – Mondelez International, Inc.

78 – Tenet Healthcare Corporation

79 – DuPont de Nemours, Inc.

80 – Cardinal Health, Inc.

81 – Edwards Lifesciences Corporation

82 – Jacobs Solutions Inc.

83 – Fortrea Holdings Inc.

84 – Spectrum Brands Holdings, Inc.

85 – Humana Inc.

86 – General Mills, Inc.

87 – Revvity, Inc.

88 – Organon & Co.

89 – Hologic, Inc.

90 – Walgreens Boots Alliance, Inc.

91 – Kellanova

92 – Royalty Pharma PLC

93 – Franklin Electric Co., Inc.

94 – Illumina, Inc.

95 – Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

96 – Charles River Laboratories International, Inc.

97 – BioMarin Pharmaceutical Inc.

98 – Best Buy Co., Inc.

99 – International Business Machines Corporation

100 – American International Group, Inc.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Wikimedia Commons Alphabet (Google): empresa conquista o primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo no ranking Humankind 100

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Ranking revela principais empresas que valorizam o bem-estar humano apareceu primeiro em ESG Insights .