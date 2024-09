ESG Insights Pacto de Plásticos lança guias para promover a economia circular

O Pacto de Plásticos dos Estados Unidos (US Plastics Pact) lançou três manuais de orientação sobre economia circular para a indústria. Os documentos fornecem diretrizes para garantir que as embalagens plásticas possam ser reutilizadas, recicladas ou compostadas, reduzindo o desperdício de plástico e seu impacto ambiental.

Os manuais disponibilizados ao público são: Manual de design para reciclabilidade ( Design for recyclability playbook ); Manual de design para reutilização ( Design for reuse playbook ); e Manual de design para compostabilidade ( Design for compostability playbook ).

Plásticos e economia circular

O Pacto de Plásticos dos EUA é um consórcio formado por empresas, agências governamentais, ONG e instituições de pesquisa. Seu objetivo é promover uma economia circular para os plásticos.

Ao reunir diversas partes interessadas, o Pacto de Plásticos visa impulsionar mudanças sistêmicas em toda a cadeia de valor dos plásticos. Juntos, os três documentos oferecem uma estratégia abrangente para integrar a sustentabilidade ao design e ao ciclo de vida das embalagens plásticas.

Os conteúdos dos manuais

O Manual de design para reciclabilidade explica o que fazer para que as embalagens plásticas atendam às determinações dos sistemas de reciclagem existentes. Ele define expectativas para projetar novas embalagens e otimizar as existentes. A intenção é maximizar o valor da reciclagem e minimizar o uso de materiais que interferem nos processos de reciclagem ou contaminam o conteúdo reciclado.

O Manual de design para reutilização atende à demanda por soluções de embalagens sustentáveis. Ele fornece informações para o desenvolvimento e a implementação de sistemas de embalagens reutilizáveis. Alinhando-se com os princípios globais da Fundação Ellen MacArthur, o manual defende sistemas que suportam o uso repetido, reduzindo a dependência de plásticos descartáveis.

Já o Manual de design para compostabilidade explora como as empresas podem criar embalagens compostáveis que apoiem o desenvolvimento de sistemas orgânicos nos EUA. As diretrizes garantem que as embalagens que sigam essas normas se decomponham de forma eficiente nas instalações de compostagem. Convertidos em composto, eles melhoram a saúde do solo e apoiam a agricultura sustentável.

Visite o site do Pacto de Plásticos dos EUA para ver os manuais.

