IBGC lança guia para conselheiros sobre normas IFRS

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e o Chapter Zero Brazil lançam nesta quinta (29/8) o G uia para conselheiros: normas de sustentabilidade IFRS S1 e S2 . A publicação tem o objetivo de apoiar conselheiros e outros agentes de governança no processo de produção de informações financeiras e pré–financeiras de curto, médio e longo prazo.

O trabalho abrange temas como riscos e oportunidades ambientais, sociais e climáticos gerenciados pelas empresas, que podem impactar o seu fluxo de caixa, acesso a financiamento e custo de capital.

As normas IFRS S1 e S2, da International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), foram desenvolvidas pelo International Sustainability Standards Board (ISSB).

Normas IFRS e o Brasil

No Brasil, o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), criou duas orientações equivalentes, as CBPS 1 e 2.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estabeleceu resolução sobre o assunto no ano passado. Vigente desde 1º de janeiro de 2024, a Resolução CVM nº 193 estabelece novas diretrizes para os relatórios de sustentabilidade das companhias abertas registradas na CVM nas categorias A e B.

Até 2025, a adoção será voluntária, dando oportunidade para que as empresas se adaptem gradualmente aos novos requisitos. A partir de 1º de janeiro de 2026, a adoção passa a ser obrigatória para as companhias abertas.

De acordo a Resolução nº 193, as companhias que aderirem de maneira antecipada às normas do ISSB irão beneficiar-se com algumas flexibilizações, como a dispensa de apresentar informações comparativas no primeiro ano. O objetivo é facilitar a transição e permitir que as empresas se concentrem na implementação das novas normas, sem a necessidade imediata de comparação com os anos anteriores.

A Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC) da CVM abriu em abril uma consulta pública para o Pronunciamento Técnico CBPS Nº 01.

O que são as normas IFRS S1 e IFRS S2

A norma IFRS S1 diz respeito à divulgação de riscos e oportunidades de sustentabilidade geral. Aborda tópicos como governança, estratégias, riscos e oportunidades relacionados ao desempenho sustentável da empresa.

A IFRS S2 concentra-se em divulgar detalhes específicos sobre impactos climáticos, incluindo as emissões de gases de efeito estufa e riscos relacionados ao clima que possam afetar a saúde financeira da organização.

A S2 usa a mesma estrutura da S1, pois tem ela como base (divulgação de governança, estratégia, gerenciamento de riscos e metas e métricas). Apenas a IFRS S2 trata de riscos físicos e de transição relacionados ao clima, aos quais a organização está exposta.

Baixe o Guia para conselheiros: normas de sustentabilidade IFRS S1 e S2 .

