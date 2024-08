ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 26/8

Lista de novas cursos, eventos, premiações e editais na agenda ESG da semana. Confira as oportunidades e assine nossa newsletter para se manter informado e receber a programação antecipadamente.

Agenda de eventos e premiações ESG

ESG Double Week

Evento on-line e gratuito discute temas de sustentabilidade ligado às agendas social, ambiental e de governança (ESG). Dias 26/8 a 5/9, inscreva-se.

São Paulo Climate Week

Inovação para transição climática, Amazônia, agro e oceanos são alguns dos temas que serão discutidos por especialistas em série de eventos ESG. Dias 26 e 30/8, em São Paulo. Inscreva-se.

Transição Energética Justa, integrada à Natureza e Sociedade

Evento traz questões como o futuro sustentável do planeta e o papel das lideranças empresariais. Dia 28/8, no Rio Grande do Norte. Inscreva-se.

Diversidade & Inclusão no Setor Elétrico

Encontro em São Paulo se propõe a provocar o mercado a repensar modelos de diversidade e inclusão para melhorar indicadores do setor elétrico e das empresas. Inscrições até 28/8.

GRT Influence 2024

Evento visa celebrar e premiar os principais destaques de gestão de terceiros das empresas brasileiras. Inscrições até 30/8.

Simpósio Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável nas Universidades

Evento em Palhoça (SC) discutirá inovações, estudos e formas de as instituições de ensino acelerarem a implementação dos ODS da ONU para um futuro sustentável. Inscrições até 30/8.

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Iniciativa busca incentivar o empreendedorismo feminino, reconhecendo o trabalho de mulheres para o desenvolvimento do país. Inscrições até 31/8.

Four Summit 2024

Fórum visa o debate de soluções para o Brasil nos temas de ética e sociedade, economia e negócios, liderança e educação, e inovação e tecnologia. Dias 6 e 7/9, em São Paulo. Inscreva-se.

Agenda de cursos sobre ESG

Jornada pelo Financiamento Climático

Curso assíncrono visa proporcionar um entendimento abrangente sobre o financiamento climático, seus conceitos e análise de projetos e políticas bem-sucedidas. Inscreva-se.

Edital Transição Justa e Trabalho Digno

Objetivo é fortalecer a defesa dos direitos das trabalhadoras não-urbanos no Brasil e evidenciar como mudanças climáticas impactam essas pessoas. Inscrições até 30/8.

Hope Fund

Programa de financiamento e incubação destinado a projetos sociais que contribuam para uma transição energética justa. Candidatos selecionados poderão receber até 500 mil euros. Inscrições até 31/8.

Patrocínio de Projetos Sociais

Iniciativa visa apoiar projetos de desenvolvimento psicossocial e cidadania, saúde física e mental e inclusão social, cultural e consciência climática. Inscrições até 31/8.

Edital Troco Solidário

Programa permite que clientes destinem seu troco para beneficiar causas sociais. Serão selecionadas 36 instituições. Inscrições até 31/8.

Bndes Garagem

Programa de incentivo a startups busca impulsionar o potencial de contribuição de ações empreendedoras para desafios sociais e ambientais do país. Inscrições até 11/9.

