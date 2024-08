ESG Insights Resumo da semana ESG: autismo nas empresas, divulgação de dados ESG, impacto das emissões

Temas como a presença – ou a falta dela – de pessoas autistas no mercado de trabalho, o destaque ao aumento da transparência sobre questões ambientais, e as consequências vividas pelo Sul Global com as emissões de gases do efeito estufa foram parte da semana ESG .

Também foi dado destaque ao Pacto pela Transformação Ecológica, regulamentação ESG e desafios para as empresas, perda de áreas naturais no território brasileiro e mais. Confira todos os conteúdos. Assine também nossa newsletter para se manter informado de tudo o que acontece.

Destaques da semana

Foto: Canva Foco do conteúdo se deu em questões ESG dentro das empresas

