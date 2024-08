ESG Insights 92% dos CFO relatam adoção de políticas ESG, aponta o Insper

Qual o papel dos chief financial officers (CFO) em relação ao tema ESG? O Insper, em parceria com a consultoria Assetz, acaba de lançar a quarta edição da pesquisa O perfil do CFO no Brasil 2024 e o desenvolvimento da agenda ESG na área de finanças . O documento mapeia o perfil, trajetórias e o que pensam os CFO no Brasil, com ênfase em questões ambientais, sociais e de governança.

De acordo com o levantamento, 92% dos CFO relataram a implementação de políticas ESG robustas em suas empresas. O pilar ambiental é o mais destacado, com 39% das companhias afirmando que priorizam estratégias voltadas à proteção e ao equilíbrio do meio ambiente. Em seguida, 31% das organizações elegem como principal o pilar social, adotando estratégias de responsabilidade social. Por fim, 30% das empresas dão ênfase à governança corporativa.

Quando se trata da priorização dos pilares do ESG especificamente pela área financeira das organizações, 76% dos respondentes apontam a governança como a principal prioridade. Em geral, a área aponta “desenvolver uma equipe financeira com visão sistêmica e conhecimento multidisciplinar” como maior desafio para estruturação da agenda ESG.

Mais mulheres CFO

O levantamento deste ano registra um aumento de mulheres CFO de 13% para 18%. Os dados também apontam que as mulheres são mais frequentemente promovidas internamente (53%) em comparação com os homens (37%).

O estudo do Insper e da Assetz também aponta para uma maior integração entre finanças e de tecnologia. Os participantes afirmaram que a área com a qual mais se envolvem, depois de “compras” é a de TI. Além disso, 89% dos executivos alegam assumir múltiplas funções, contra 57% de empresas estrangeiras.

Home office

A análise revela que os CFO fazem expediente presencial com mais regularidade do que suas equipes. Em média, eles estão presentes na empresa 4 dias por semana, e sua equipe, 3,5 dias.

No recorte por nacionalidade da empresa, enquanto 67% dos CFO de empresas brasileiras vão ao escritório cinco dias por semana, apenas 25% de suas equipes fazem o mesmo.

Amostra da análise de CFO e ESG

A pesquisa contou com a participação de 95 executivos de grandes empresas do país. Para a seleção dos participantes, os organizadores escolheram CFO provenientes de companhias com receita superior a R$ 1 bilhão no ano de 2022.

O setor da indústria tem a maior representatividade na amostra, com 24% do total. Na sequência está o setor de serviços, com 15%, e infraestrutura, energia e construção, com 14%. Já a área de varejo e atacado contou com 13% dos respondentes, bem como a de agronegócio.

Baixe a pesquisa O perfil do CFO no Brasil 2024 e o desenvolvimento da agenda ESG na área de finanças .

Foto: Canva Segundo o levantamento, 92% dos CFO relataram a implementação de políticas ESG robustas em suas empresas

